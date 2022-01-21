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Renata Rasseli

Cantora Ludmilla vira fã de DJ do ES e toca seus hits em bailes

A funkeira apresenta "Videozin pra Tiktok", do nosso Bero Costa em suas redes sociais, depois de se conhecerem em Guarapari, no verão 2022

Públicado em 

21 jan 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A cantora Ludmilla e o DJ capixaba Bero Costa
A cantora Ludmilla e o DJ capixaba Bero Costa se conheceram em Guarapari  Crédito: DivulgaçãoDivulgação
Nosso DJ Bero Costa sempre foi fã da cantora Ludmilla. Neste verão, quando os dois se apresentaram em casas badaladas de Guarapari, o capixaba resolveu tietar a funkeira. Depois do encontro, Ludmilla passou a apresentar os sucessos do DJ capixaba em seus bailes e recomendar em suas redes sociais. Um deles é o "Videozin para Tiktok" (abaixo). 
Cantora Ludmilla recomenda DJ Bero Costa em suas redes sociais
Cantora Ludmilla recomenda DJ Bero Costa em suas redes sociais Crédito: Divulgação

VOLTA AO HOME OFFICE

O recorde de casos de Covid-19 no Espírito Santo fez diversas empresas voltarem com o rodízio de funcionário e o trabalho home office. Pensando na necessidade de trabalhar em um ambiente adequado, construtoras estão lançando novos condomínios preparados para essa “geração home office”. A diretora de Incorporação da CG Engenharia, Flávia Gimenes conta que o novo lançamento da empresa, o AM100 – Edifício Alice Madeira, já foi pensando para o trabalho de casa. “É tendência que vem pra ficar. O espaço terá tudo o que é preciso para um escritório funcionar, no sistema coworking”, explica.

CANTORA CAPIXABA LANÇA MÚSICA COM ARTISTA ARGENTINO

Maria Júlia Coser
Maria Júlia Coser Crédito: Divulgação
Herdeirinha de Fernanda Serrão Coser e Egydio Coser, a cantora, compositora e produtora musical Maria Júlia Coser, conhecida por Ria Mar, acaba de lançar uma música em parceria com o argentino Chevy Enriquez, que ela conheceu em Los Angeles, EUA.  Após se formar no Brasil, Ria resolveu estudar Music Business na UCLA, em LA. Na Califórnia, se apresentou em restaurantes e bares como Genghis Cohen e Venice Art Bar e ficou conhecida no cenário underground com um som inusitado e inovador para os americanos. Ainda em Los Angeles, conheceu Chevy e  compôs e produziu a música “All The Best”. A canção com letras em inglês, português e espanhol possui instrumentos típicos da música brasileira e fala sobre o fim de um amor causado pela distância.

RR NEWS

Mariana, Malu e Pipo Maciel
Mariana, a formanda Malu e Pipo Maciel: família reunida pra celebrar a formatura de Medicina Crédito: Camilla Baptistin
Hélvia Abaurre convida para seu aniversário, no próximo dia 9 de fevereiro, às 14h, no Condomínio Alto Bacutia, em Guarapari. Estaremos lá!
O  comodoro do nosso Iate Clube do ES Carlos Moschen recebe neste sábado (22) o Campeonato Brasileiro da Classe Snipe, que deve reunir mais de 70 velejadores de todo país no mar capixaba. A etapa capixaba termina no dia 29 e será eliminatória para o Campeonato Mundial, que acontece em julho deste ano em Cascais, Portugal.
Cirliani e Whagner Torezani estão a todo vapor na preparação para o Desfile das escolas de samba de Vitória. O casal, que acaba de retornar a Unidos de Jucutuquara, vem como destaque a frente do segundo carro e, pela primeira vez eles desfilam com fantasias sem gênero de sexo, representando os "Anjos de Luz". Quem assina a confecção das fantasias é o Atelier Daniel Braga.
Samira Pavesi
Samira Pavesi Crédito: Divulgação
Nossa a artista capixaba Samira Pavesi expõe seu trabalho na mostra coletiva "Imersão no gênero feminino", no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará – MAUC, em Fortaleza, até o dia 18 de fevereiro. O convite foi da  curadora Nathalie Nicolas.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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