Cantora Ludmilla vira fã de DJ do ES e toca seus hits em bailes

A cantora Ludmilla e o DJ capixaba Bero Costa se conheceram em Guarapari Crédito: DivulgaçãoDivulgação

DJ Bero Costa sempre foi fã da cantora "Videozin para Tiktok" (abaixo). Nossosempre foi fã da cantora Ludmilla. Neste verão, quando os dois se apresentaram em casas badaladas de Guarapari, o capixaba resolveu tietar a funkeira. Depois do encontro, Ludmilla passou a apresentar os sucessos do DJ capixaba em seus bailes e recomendar em suas redes sociais. Um deles é o(abaixo).

Cantora Ludmilla recomenda DJ Bero Costa em suas redes sociais Crédito: Divulgação

VOLTA AO HOME OFFICE

O recorde de casos de Covid-19 no Espírito Santo fez diversas empresas voltarem com o rodízio de funcionário e o trabalho home office. Pensando na necessidade de trabalhar em um ambiente adequado, construtoras estão lançando novos condomínios preparados para essa “geração home office”. A diretora de Incorporação da CG Engenharia, Flávia Gimenes conta que o novo lançamento da empresa, o AM100 – Edifício Alice Madeira, já foi pensando para o trabalho de casa. “É tendência que vem pra ficar. O espaço terá tudo o que é preciso para um escritório funcionar, no sistema coworking”, explica.

CANTORA CAPIXABA LANÇA MÚSICA COM ARTISTA ARGENTINO

Maria Júlia Coser Crédito: Divulgação

Herdeirinha de Fernanda Serrão Coser e Egydio Coser, a cantora, compositora e produtora musical Maria Júlia Coser, conhecida por Ria Mar, acaba de lançar uma música em parceria com o argentino Chevy Enriquez, que ela conheceu em Los Angeles, EUA. Após se formar no Brasil, Ria resolveu estudar Music Business na UCLA, em LA. Na Califórnia, se apresentou em restaurantes e bares como Genghis Cohen e Venice Art Bar e ficou conhecida no cenário underground com um som inusitado e inovador para os americanos. Ainda em Los Angeles, conheceu Chevy e compôs e produziu a música “All The Best”. A canção com letras em inglês, português e espanhol possui instrumentos típicos da música brasileira e fala sobre o fim de um amor causado pela distância.

RR NEWS

Mariana, a formanda Malu e Pipo Maciel: família reunida pra celebrar a formatura de Medicina Crédito: Camilla Baptistin

Hélvia Abaurre convida para seu aniversário, no próximo dia 9 de fevereiro, às 14h, no Condomínio Alto Bacutia, em Guarapari. Estaremos lá!

O comodoro do nosso Iate Clube do ES Carlos Moschen recebe neste sábado (22) o Campeonato Brasileiro da Classe Snipe, que deve reunir mais de 70 velejadores de todo país no mar capixaba. A etapa capixaba termina no dia 29 e será eliminatória para o Campeonato Mundial, que acontece em julho deste ano em Cascais, Portugal.

Cirliani e Whagner Torezani estão a todo vapor na preparação para o Desfile das escolas de samba de Vitória. O casal, que acaba de retornar a Unidos de Jucutuquara, vem como destaque a frente do segundo carro e, pela primeira vez eles desfilam com fantasias sem gênero de sexo, representando os "Anjos de Luz". Quem assina a confecção das fantasias é o Atelier Daniel Braga.

Samira Pavesi Crédito: Divulgação