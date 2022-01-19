Kamilla Benjamim recebe em tarde gourmet e musical em Itaúnas

Kamilla Benjamim, Hugo Grassi e Tabatha Fher: em tarde de música e alta gastronomia Crédito: Divulgação

Alta gastronomia e boa música marcaram a programação da pousada Ka 347, em Itaúnas, no último final de semana. A empresária Kamilla Benjamim promoveu o Golden Summer, com menu do chef Hugo Grassi e show da ex-The Voice Tabatha Fher.

A cantora capixaba é uma linharense que se apresenta desde os 13 anos e já se apresentou para um público seleto com nomes importantes do cinema internacional como George Clooney, Robert de Niro, Ashton Kutcher e Cameron Diaz.

Bruno Portes e Kassia Leite: no Golden Summer, em Itaúnas Crédito: Divulgação

DO ES PARA BRASÍLIA

O escritório Oliveira Cardoso Advogados Associados inicia 2022 anunciando uma boa nova. Seguindo o projeto de expansão das suas atividades, abrirá uma nova unidade em Brasília-DF. Na capital federal, o espaço contará com o apoio da sócia Vanessa Cristina Chaves da Silva Mathias Soares, em confortável e bem estruturada instalação.

A decisão decorre do crescimento de demandas fora do Espírito Santo. "Com esta nova unidade, vamos ampliar os atendimentos e encurtar as distâncias de outras regiões do país", explica o advogado Bruno Oliveira Cardoso.

Atuando na área do direito empresarial, o Oliveira Cardoso, Carvalho assessora empresas juridicamente, em suas diversas questões, para que possam se manter competitivas e livres de entraves no ambiente de negócios atual.

VERÃO 2022

Arthur Gasperazzo, Danilo Pianca, Juliane Neves, Alysson Colombi e Rafaela Salarine: em final de semana do Cafe de La Musique Crédito: Divulgação

SELO DE QUALIDADE

A Triad Ressonância Magnética segue sendo uma clínica diferenciada. Certificada pelo selo CBR, que é uma entidade nacional, e juntamente com Associação Médica Brasileira certifica e regulamenta a especialidade no Brasil, os selos transmitem à população e aos médicos solicitantes maior segurança nos resultados dos exames.

SHOW

Felipe Fioroti com Henrique & Juliano: em apresentação no Cafe de La Musique Crédito: Levi Mori

EMBAIXADORES DAS ROCHAS

Vivian Coser, Ricardo Estuqui e Paulo Giafarov formam o time de embaixadores da Vitoria Stone Fair 2022, a maior feira de rochas ornamentais das Américas, que acontece entre os próximos dias 15 e 18 de fevereiro. Eles serão responsáveis por algumas das propostas inovadoras do evento nas áreas de arquitetura, design, conexão e inovação.

CAFE DE LA MUSIQUE

Marcella Vieira Guimarães Vaz: à espera da Maria Crédito: Divulgação

AEL ABRE INSCRIÇÕES PARA VAGA DE IMORTAL

A Academia Espírito-santense de Letras (AEL) abre no próximo dia 01 de fevereiro o período de inscrições para a vaga da saudosa acadêmica Anna Bernardes da Silveira Rocha, terceira ocupante da cadeira 10, que tem como patrono o Padre José de Anchieta. Os candidatos e candidatas que desejarem concorrer à cadeira deverão enviar correspondência para a residência da presidente da AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira, com firma reconhecida, indicando o desejo de concorrer à vaga, juntamente com currículo, livros e comprovação de trabalhos publicados. O endereço é Rua Professora Gladys Bernardo Lucas, 195, Solar da Ester, Bairro de Lourdes, CEP 29.042-185, Vitória, ES. A entrega dos documentos poderá ser feita pessoalmente ou por correspondência, até o dia 04 de maio, e a escolha do novo acadêmico(a) será feita por eleição, na reunião de 13 de junho de 2022.

ENCONTRO

Nesta terça-feira (18), o piloto Hugo Cibien se reuniu com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, para uma conversa sobre automobilismo e eventos esportivos em Vitoria Crédito: Divulgação

RR NEWS

Nosso pianista Pedro de Alcântara está fazendo série de concertos na Europa e se prepara para lançar o segundo episódio do DOC "Alma Capixaba" com o convidado Afonso Abreu.

Carolina Neves, designer de joias de sua marca homônima, apresenta a pedra do mês de janeiro, a granada. A label é reconhecida pelas suas peças com significado e repletas de pedras preciosas que trazem diversas simbologias.

Carmem Dolores inicia nesta quarta (19) a tão esperada promoção anual da loja de decoração que esse ano tem edição comemorativa de 40 anos. Serão 40 dias de ‘Renove seu Design’ com preços off que já começam com um desconto mínimo de 40% e vão até 70%.

Rachel Pires está preparando mimos para as noivinhas que irão participar do evento Let’s Celebrate, que acontece no dia 30 de janeiro, no Oben Belle Mer. Rachel também irá participar levando todos os seus produtos sublimados para elas, como nécessaires, pareôs, bolsas, lenços, painéis, lembranças, entre outros.

A pioneira em extensão de cílios no Estado, Karolina Braun, à frente da Star Lash, organiza mais um curso na sua área no próximo dia 29 de janeiro.

Dionísio Avanza, a mulher Mara e os filhos Giuliano, Thiago, Lara. Crédito: Divulgação