Veja quem prestigiou o lançamento do livro de Margareth Dalcolmo em Vitória

O presidente do TCE-ES Rodrigo Chamoun, a médica Margareth Dalcolmo e o governador Renato Casagrande: no lançamento do livro "Um tempo para não esquecer – A visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde" Crédito: Mônica Zorzanelli

Foi super prestigiado o lançamento do livro da médica pneumologista capixaba e pesquisadora da Fiocruz, Dra. Margareth Dalcolmo, uma das maiores referências no país durante a pandemia da Covid-19, nesta quinta-feira (16), na Galeria Via Thorey, em Vitória. Em, “Um Tempo Para Não Esquecer - A visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde”, a médica reuniu artigos escritos semanalmente para o jornal "O Globo", que constituem uma espécie de diário que documenta a visão da ciência neste período.

A noite de autógrafos contou com a presença do governador Renato Casagrande, do presidente do TCE-ES Rodrigo Chamoun, o deputado estadual Dr. Hércules Silveira, médicos, amigos, familiares e fãs da médica.

Durante a manhã desta quinta-feira (16), a autora conversou com alunos e professores da Emescam, onde Margareth se formou na turma de Medicina de 1978.

Durante a conversa, a médica relembrou os tempos de estudante de Medicina e apontou erros e acertos do Brasil ao longo da pandemia do coronavírus. Ao final do encontro, a pesquisadora recebeu uma placa de homenagem com a fachada antiga da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, onde Margareth trabalhou em diversos plantões ainda no início da carreira.

A pneumologista já realizou outras duas sessões de autógrafos do seu livro: no Rio de Janeiro, onde recebeu Leilane Neubarth, Zuenir Ventura, Flora e Gilberto Gil, Denise Frossard, Armínio Fraga, o ex-governador do ES Paulo Hartung, entre outros. Em São Paulo, passaram pelo evento Luiza Trajano, Chieko Aoki, Eduardo Giannetti, Claudia Costin, Jean Gorinchteyn, Elie Fiss e Renato Kfouri. Em 2022, ela pretende lançar em Brasília e Recife.

Confira quem prestigiou o evento em Vitória na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Rosangela Dalcolmo, a autora Margareth Dalcolmo e Beth Dalcolmo: irmãs reunidas em noite de autógrafos em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Lançamento do livro de Margareth Dalcolmo

MOQUECA E BALÉ

O chef Júlio Lemos receberá neste domingo (19), em seu restaurante Papaguth, os bailarinos Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus, para degustarem nossa moqueca capixaba. A dupla está em Vitória para apresentação do espetáculo "O Quebra Nozes Capixaba" neste final de semana, no Parque Cultural Reserva Vitória, na Enseada do Suá.

João Bosco com a filha Júlia Bosco, jornalista e produtora cultural, em tarde de bate-papo com alunos do Projeto Vale Música ES. Neste domingo (19), o cantor apresenta concerto, no Espaço Patrick Ribeiro Vitória Airport Crédito: Fabio Prieto

LANÇAMENTO DE LIVRO

O presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho, Alessandro Rostagno, um dos coordenadores do livro, Alice Grecchi, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, e Tárek Moysés Moussallem, Procurador-geral do município de Vitória Crédito: Divulgação

A noite do último dia 15 foi especial para a Comissão de Direito Tributário da OAB-ES com o lançamento, no Centro de Convenções de Vitória, do livro “Direito Tributário em Debate: questões atuais”, uma obra coordenada pelos advogados e professores Alessandro Rostagno, Gustavo Sipolatti e José Eduardo Silvério Ramos. O coquetel contou com a presença de advogados e advogadas do Estado e da banda Trilha, cujo guitarrista é o Procurador-geral do Município de Vitória, Tárek Moysés Moussallem. Antes, ainda, houve uma palestra do professor Roque Antônio Carrazza, que foi muito aplaudida. O encontro contou com a participação do presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e da vice-presidente da Ordem, Anabela Galvão, entre vários outros advogados e advogadas que levaram para a casa a obra autografada.

CAPIXABA NA COLÔMBIA

Luiz Cláudio Allemand e Leopoldo Lopes Crédito: Divulgação

O advogado Luiz Cláudio Allemand participou, na semana passada, de um importante evento na Colômbia, na cidade de Barranquilla. Ele foi palestrante no Congresso da Associação Mundial de Juristas, organizado pela World Jurist Association & World Law Foundatinon e reconhecido como o Davos do segmento, com abordagem sobre o Estado de Direito e Democracia.

Na oportunidade, além de um conclusivo e relevante debate sobre questões que envolvem direitos humanos com o seleto grupo de autoridades, Allemand trocou informações com personalidades históricas, como o político opositor venezuelano, Leopoldo Lopes.

RR NEWS

Mariana Buaiz acaba de receber uma condecoração da Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (AMAES) por sua trajetória admirável no campo social, com importantes contribuições que deram visibilidade a causa e destinaram recursos para a entidade.

Os empresários Waldir e Mirian Valentim, fundadores da Credvix, celebram 10 anos de sucesso, em confraternização neste sábado (18), no Cerimonial Boulevard Hall, comandado por Vagner Santos e pela chef Renata Fortunato. A animação da noite ficará a cargo do grupo Sambô.

Uma gastronomia contemporânea regada de frutos do mar, petiscos variados, tudo com uma bela vista do mar de Vitória e boa música. Essa é a proposta do novo beach house da capital capixaba, Ílios, previsto para abrir as portas na primeira semana de janeiro, sob o comando dos empresários Geminiano Gomes e Fabiano Cardoso.