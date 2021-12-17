FOTOS: Veja quem conferiu o show natalino com Camerata Sesi em Vitória

Rodrigo e Joana Barbosa (Grand Construtora), a presidente da Findes, Cris Samorini, e Bruno Campagnoli: na plateia do show natalino GrandEStrelas Crédito: Cloves Louzada

O show natalino GrandEStrelas, organizado pela Findes e a Grand Construtora, emocionou o público na noite de quarta-feira (15), no Espaço Patrick Ribeiro Produções. O espetáculo contou com a brilhante apresentação da Camerata do Sesi, sob a regência do maestro Dennys Serafim e direção de Billy Marreiro, e participação dos cantores capixabas Marco Cypreste, Dona Fran, Tati Celeste e Alexandre Bianque. O repertório passou pelo pop nacional e internacional e músicas natalinas.

A performance dos cantores entusiasmou o público que teve a oportunidade de ouvir clássicos internacionais, como da cantora Whitney Houston, e das bandas Queen e Led Zeppelin, e na música popular brasileira Cazuza e Cartola.

O show foi encerrado com a participação do cantor Gabriel Abaurre, que cantou duas músicas da banda Beatles, composições de John Lennon, como "Imagine" e "So this is Christmas", contagiando a todos.

O evento foi beneficente e os ingressos físicos foram trocados por toalhas de banho e brinquedos e doados para a Rede Rebrincar.

Show natalino GrandEStrelas

MEMORIAL "GRATIDÃO"

Está marcada para este domingo (19), a inauguração do memorial “Gratidão”, uma homenagem aos profissionais da saúde que perderam as suas vidas para a Covid-19 ao atuarem no enfrentamento da pandemia. A obra, instalada na praia de Camburi, é assinada pelo designer Zota Coelho e foi 100% patrocinada pela operadora de saúde MedSênior, que doou o monumento para a Prefeitura de Vitória.

O presidente da MedSênior, Maely Coelho, ressalta que houve uma sinergia para a criação do monumento. “Quando liguei falando da intenção de fazer algo para homenagear os profissionais da saúde, o Zota já tinha tido a ideia e inclusive rascunhado alguns desenhos sobre o assunto. Ficamos felizes com essa parceria e com a oportunidade de homenagear pessoas tão importantes no enfrentamento da pandemia. Sem esses profissionais não seria possível vencer o vírus. Precisamos agradecer a todos eles pela coragem, empenho e dedicação em um momento tão difícil para o Brasil e o mundo”, destaca Maely Coelho.

ANIVERSÁRIO

Henrique Devens, Francisco Carvalho, a aniversariante Alice Devens, Jaque Devens e Pedro Devens: celebrando 15 anos com jantar em família. Devido à pandemia, a festa ficou marcada para 10/12/2022, no Le Buffet Lounge Crédito: Cacá Lima

UNIR FAZ BEM

Seis agências de publicidade capixaba - Prósper, MP, Fire, Ampla, Chuva e Artcom - deixaram a concorrência de lado e se uniram em prol de um bem maior: acabar com a fome de centenas de crianças carentes da Serra, que são atendidas pelo Instituto Vovô Chiquinho, em Central Carapina, na Serra.

A campanha – chamada Unir Faz Bem – nasceu da necessidade de ajudar aqueles que sempre sobreviveram de doação, e que sofreram ainda mais com a pandemia da Covid-19. Além das tradicionais cestas básicas, é possível doar brinquedos, itens de higiene ou ainda aderir a doação de cotas de dinheiro, que irão ajudar o instituto no pagamento de custos, como água, luz e gás.

O projeto Vovô Chiquinho tem mais de 30 anos de atuação na região e atende aproximadamente 150 crianças, servindo 480 refeições diárias, entre café da manhã, almoço e lanches.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Leonardo e a aniversariante, Claudia Melo, Leonardo e Laura Benjamim: celebrando 50 anos! Crédito: Mônica Zorzanelli

GURU DO SEXO

A sexóloga e especialista em relacionamentos Cátia Damasceno chega a Vitória, nesta sexta-feira (17), com a peça “O que pode dar errado na cama?”. Com bom humor e livre de preconceitos, a dona do maior canal de sexualidade do YouTube no mundo se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro, às 20h.

NATAL

Ivana Izoton, Laura Daher e Dora Daher: em tarde de moda e confraternização de Natal, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Denise Gazzinelli e a filha Gabi vão celebrar aniversário juntinhas, no dia 28 de dezembro, na Ginteria, no Triângulo das Bermudas, em Vitória. Estaremos lá!

Marci Vago convida para a inauguração de sua nova loja nesta sexta-feira (17), na Rua Celso Calmon, na Praia do Canto. O projeto é assinado pela arquiteta Juliana Goulart.

Nossa Carolina Neves, designer de joias da sua marca homônima, lança sua coleção especial de final de ano. Intitulado Fly Away, o lançamento traz como inspiração o sentimento de liberdade, com peças que expressam o desejo de mais amor e fé.

A empresária Rachel Pires uniu-se à Dani Barreto e nesta sexta-feira (18) e sábado (19) aporta no deck da loja da Empório Life, na Praia do Canto com seus queridinhos do Natal, como bags, nécessaires e lenços da Nuvem Sublimação.

Nesta sexta-feira (17), Maria Luiza Fleischner, da equipe da Bordallo no Brasil, vai conversar novamente com convidados, a partir das 15 horas, sobre a tradição da cerâmica portuguesa e seu projeto como arte. “O bate papo deu tão certo que os convidados pediram bis”, disse a curadora da Particular Galeria, Tatiana Coutinho. A exposição acontece na Casal Design e a pop up estará aberta para visitação de até 18 de dezembro, das 9 às 18 horas.

A advogada Kelly Andrade foi homenageada pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, com a entrega de uma Láurea de Agradecimento por sua atuação e comprometimento com a advocacia e com as causas democráticas. Recentemente, Kelly foi eleita presidente da 11ª Subseção da Ordem, que compreende Cariacica, Viana, Santa Leopoldina, Marechal Floriano e Domingos Martins. Seu mandato começa em janeiro.

Dácio Ferreira, Alexandre Schubert e Mirela Souto: na confraternização da Associação Empresarial de Cariacica (AEC) Crédito: Cloves Louzada