Natal do Convento da Penha terá Orquestra de Mulheres do ES

"Que haja entre nós o desejo da fraternidade, o desejo da solidariedade. Que os sons do Natal encham de esperança a vida de todas as nossas famílias. Que a simplicidade vença toda a soberba, que os encantos da noite de Belém sustentem e revigorem todos os nossos sonhos. Que a mensagem da Noite Santa do Natal do Senhor nos comprometa com a construção de um mundo mais cheio de paz e de bem."