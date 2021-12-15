Natal do Convento da Penha terá Orquestra de Mulheres do ES

O mais imponente monumento histórico do Espírito Santo, o Convento da Penha, receberá uma noite especial de música, luzes, imagens, devoção e encanto, com a realização de um grande concerto natalino.
O “Natal da Paz e do Bem” está em sua terceira edição e vai acontecer no próximo dia 17 de dezembro, às 20 horas, no Campinho, com o concerto da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo, sob a regência da maestra Alice Nascimento.
A intenção do guardião do Convento, Frei Paulo Roberto, é resgatar a espiritualidade franciscana e celebrar o nascimento de Jesus Cristo sob a visão de Maria, sua mãe.
Sob a concepção e direção de arte de Marcelo Lages, o espetáculo promete muita emoção e esperança para turistas e capixabas. Um dos pontos altos do evento será a projeção artística de vídeo na fachada principal do Convento. “O encanto da noite pode ser visto bem de longe. Até mesmo pessoas que passarem pela Terceira Ponte poderão assistir a apresentação”, afirma Marcelo.
Outros destaques do evento “Natal da Paz e do Bem” serão apresentações de dança, cantores, teatro e o concerto de Natal. O concerto terá uma orquestra de músicas natalinas, além da presença de um lindo presépio em tamanho real.
"Que haja entre nós o desejo da fraternidade, o desejo da solidariedade. Que os sons do Natal encham de esperança a vida de todas as nossas famílias. Que a simplicidade vença toda a soberba, que os encantos da noite de Belém sustentem e revigorem todos os nossos sonhos. Que a mensagem da Noite Santa do Natal do Senhor nos comprometa com a construção de um mundo mais cheio de paz e de bem."