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Renata Rasseli

Natal do Convento da Penha terá Orquestra de Mulheres do ES

A terceira edição do espetáculo O “Natal da Paz e do Bem”  será apresentado nesta sexta-feira (17), às 20 horas, no Campinho

Públicado em 

15 dez 2021 às 11:41
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Natal da Paz e do Bem - Convento da Penha
Natal da Paz e do Bem no  Convento da Penha de 2018 Crédito: Zanete Dadalto
O mais imponente monumento histórico do Espírito Santo, o Convento da Penha, receberá uma noite especial de música, luzes, imagens, devoção e encanto, com a realização de um grande concerto natalino.
O “Natal da Paz e do Bem” está em sua terceira edição e vai acontecer no próximo dia 17 de dezembro, às 20 horas, no Campinho, com o concerto da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo, sob a regência da maestra Alice Nascimento.
A intenção do guardião do Convento, Frei Paulo Roberto, é resgatar a espiritualidade franciscana e celebrar o nascimento de Jesus Cristo sob a visão de Maria, sua mãe.
Sob a concepção e direção de arte de Marcelo Lages, o espetáculo promete muita emoção e esperança para turistas e capixabas. Um dos pontos altos do evento será a projeção artística de vídeo na fachada principal do Convento. “O encanto da noite pode ser visto bem de longe. Até mesmo pessoas que passarem pela Terceira Ponte poderão assistir a apresentação”, afirma Marcelo.
Outros destaques do evento “Natal da Paz e do Bem” serão apresentações de dança, cantores, teatro e o concerto de Natal. O concerto terá uma orquestra de músicas natalinas, além da presença de um lindo presépio em tamanho real.
"Que haja entre nós o desejo da fraternidade, o desejo da solidariedade. Que os sons do Natal encham de esperança a vida de todas as nossas famílias. Que a simplicidade vença toda a soberba, que os encantos da noite de Belém sustentem e revigorem todos os nossos sonhos. Que a mensagem da Noite Santa do Natal do Senhor nos comprometa com a construção de um mundo mais cheio de paz e de bem."
Frei Paulo Roberto Pereira - Guardião do Convento da Penha

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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