Como decorar sua casa para o Natal gastando pouco

A primeira coisa a se fazer é planejar como você deseja e qual o estilo da sua decoração natalina. Crédito: Istock

O Natal já está no ar e a temporada de enfeitar a casa para as festas de final de ano está aberta. Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos de Covid-19, muitas pessoas voltaram a se animar com o espírito natalino. No entanto, nem todo mundo pode fazer uma decoração exuberante. Por isso, uma saída é buscar economizar para deixar a casa pronta para receber o Papai Noel.

COMO DECORAR A CASA PARA O NATAL GASTANDO POUCO? A arquiteta e designer de interiores Fernanda Calazans explica que é possível fazer uma boa decoração de Natal mais econômica. E a primeira coisa a se fazer é planejar como você deseja e qual o estilo da sua decoração. Assim, você evita chegar em uma loja e acabar comprando muitos objetos diferentes, mas chegando em casa, eles não se relacionam ou não fazem sentido para o tipo de decoração que está montando. COMO DECORAR A SALA PARA O NATAL? A especialista também recomenda priorizar um espaço da casa. Uma boa opção é a sala de estar, por ser a área mais social, onde os anfitriões recebem os convidados. Nela, podem ser colocadas uma guirlanda, um pendente na porta, um pisca-pisca que não precisa estar preso à árvore e sim compondo um canto, como em um suporte de parece, por exemplo.

A árvore de Natal é uma decoração mais cara, pois envolve mais peças, mas o investimento é feito de uma só vez e ainda pode ser reaproveitado nos outros anos. Crédito: Freepik

DECORAR A ÁRVORE DE NATAL

Já a árvore, de acordo com Fernanda, é uma peça de decoração mais cara, porque envolve vários itens e forma um conjunto. Por outro lado, a arquiteta avalia que é um objeto cujo investimento é feito de uma única vez, já que é possível montá-la nos anos seguintes. E, na hora de comprar, é bom observar qual padrão de árvore de Natal você vai escolher. Isso porque uma mais cheia precisa de pouco enfeite. Mas as que têm menos estrutura de folhas pedem um investimento maior em adornos.

Portanto, quem ainda não tem uma árvore de Natal, ou quer mudar os enfeites, uma opção pode ser pensar em adornos mais alternativos, como objetos mais naturais tipo folhas secas ou bolas de isopor que podem ser pintadas. Outra opção é comprar uma fita e fazer um laço, ao invés de adquirir um pronto, que provavelmente sairia mais caro. "É nessa hora que entra a criatividade", comenta Fernanda.

Uma outra dica da arquiteta é uso de luz amarela no pisca-pisca. De acordo com ela, assim traz mais calor e aconchego. "Essa luz mais douradinha dá um efeito muito legal para o Natal", afirma.

Além disso, é importante pensar na cartela de cores e inspirações para sua decoração. Quando se trata de material, o importante é pensar na composição como um todo. “Papelão pode combinar com coisas naturais, flores secas e laços. Mas se misturar com algo mais delicado, o contraste pode não ficar legal”, esclarece.

AMANTES DO NATAL

Para Astrid Amaral, contadora aposentada, a decoração de Natal é feita de lembranças. Desde os enfeites que ela compra e faz, até os presentes natalinos que ganha dos amigos, tudo é guardado e adicionado à decoração, ano após ano.

A cada Natal, Astrid não abre mão de comprar um item novo para a árvore. "Dizem que dá sorte", comenta.

A decoração de Natal de Astrid Amaral é feita de lembranças tanto dos presentes dos amigos, quanto dos adornos que ela mesma faz. Crédito: Arquivo Pessoal

O que importa é trazer recordações gostosas, como a bola de vidro que tem mais de 60 anos herdada pela própria mãe, que Astrid usa na decoração natalina. "Além disso, marca essa data, que é tão especial para mim. Eu já vi uma pesquisa que afirma que existe espírito natalino. Com certeza ele habita em mim”, compartilha a contadora.

Astrid gosta de colocar a mão na massa: organiza a árvore, os pisca-piscas e faz os enfeites para deixar o ambiente do jeito dela. “Quando minha filha era pequena, a festa era maior ainda. Espero que ela mantenha essa tradição”, observa.