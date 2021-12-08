Bom Dia ES ganha árvore de Natal para "presentear" telespectadores

Bom Dia Espírito Santo (BDES), da "Que tudo se realize no ano que vai nascer". E os desejos dos telespectadores do, da TV Gazeta , podem se tornar realidade. O jornal que acorda os capixabas de segunda a sexta montou, dentro do estúdio, a árvore de Natal do Bom Dia. Na decoração, serão pendurados os pedidos de "presentes" de quem acompanha o telejornal por todo o Estado para o próximo ano.

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"Essa ação é mais uma iniciativa de nos aproximar da audiência com um propósito claro. As pessoas sabem o que estamos oferecendo, qual nosso objetivo e alinham-se com a gente. Isso gera mais participação popular. Esperamos receber pedidos especiais, reencontros e, claro, pedidos por melhorias nas cidades", pontua o editor-chefe de Telejornalismo, Bruno Dalvi.

A editora do Bom Dia ES, Juliana Avanza, explica como o projeto da árvore saiu do papel para entrar na tela da TV Gazeta. “A ideia foi da nossa estagiária que está na produção do Bom Dia, Amanda Vergna. Vamos receber as mensagens dos telespectadores escritas ou em vídeo e pendurar os pedidos sobre o que esperamos para 2022. Pode ser desde uma melhoria na sua comunidade até um pedido mais pessoal. O que estiver ao nosso alcance, vamos encaminhar para atender”, conta.

Juliana destaca que o Bom Dia vem aumentando a interatividade com o público, que ajuda a fazer o jornal junto com a equipe. “Isso é conduzido muito bem pelo Mário e pela Fabíola, que estão sempre em sintonia. Prova desta interatividade foi um pedido que resgatamos em nosso arquivo no dia 17 de dezembro de 2020. O Geraldo, de Ecoporanga, queria ver uma árvore de Natal no estúdio. Pedido atendido”, afirma.

Árvore do Bom Dia com recados dos telespectadores para o próximo ano Crédito: Filipe Brunoro

A estagiária que pensou na árvore de Natal dentro do estúdio também comenta sobre a dinâmica. “A ideia é que os desejos possam ser desde uma rua que os telespectadores querem que seja asfaltada até uma faculdade para o filho, ou qualquer pedido que a gente possa registrar. Eu partilhei um pouco da ideia com a Fabíola e surgiu da nossa conversa a ideia da árvore e de colocar o espirito natalino dentro do jornal. Depois, vamos acompanhar para ver se as sugestões foram realizadas e se alguns desses assuntos podem virar pauta”, explica Amanda.