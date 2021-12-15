Mini wedding de Neila Neiva e João Damian reúne capixabas em SP

Neila Nara Neiva e João Luiz Damian: sim-sim em São Paulo Crédito: Márcio Norris

"Nem a mais poderosa das videntes, poderia imaginar que uma simples mensagem no Facebook, no dia 11 de dezembro de 2016, acabaria em casamento no dia 11 de dezembro de 2021". A frase, que está no site do casamento, resume a love story do casal Neila Nara Neiva e João Luiz Damian, que após se reencontrar via Facebook, após 30 anos, disse sim-sim neste sábado (11), no restaurante Cantaloup, em São Paulo.

O mini wedding foi celebrando pelo reverendo Aldo Quintão, da Catedral Anglicana de SP, na presença de familiares e amigos dos noivos.

Ada e Maita Mota, Aurê Aguiar, Rita Garajau, Rita Tristão, Claudia Mameri, Gisela Neffa, Paola Borges, Nazaré Miranda, Rachel Coser, Kitia Perciano e Paulo Meyerfreund, Duda Oliveira e Patricia Noronha, Paulo e Tania Paste, e Valquíria Cheim estavam entre os convidados capixabas do #neilaejoao.

Os noivos curtem lua-de-mel no Club Med, em Trancoso, e, em maio, partem para as Maldivas.

Confira os melhores momentos do casamento na galeria de fotos de Márcio Norris.

Casamento de Neila Nara Neiva e João Luiz Damian

WEBSÉRIE CAPIXABA

O músico e produtor capixaba Pedro de Alcântara lança a websérie "DOC Alma Capixaba", que aborda a história por trás de composições e compositores populares do Espírito Santo, em seis episódios, com duração de 15 minutos cada. A estreia será nesta quinta (16) às 20h, no canal do Youtube @pedrodealcantaraoficial, com o episódio "Na Puxada de Rede", com Amaro Lima e Anderson Ventura.

Os próximos episódios são "Aqui no Deserto", com Afonso Abreu e Paulo Branco; "Garças de Jacarenema", com Renato Casanova; "Sol da Manhã", com Carlos Papel; "Sorriso de Filha", com Chico Lessa; e "Moqueca", com João Pimenta e Carlos Papel.

ALMOÇO

Carmem Dolores com Rodrigo, Marcela e Eduardo Souto: em lançamento de nova coleção de decoração Crédito: Cloves Louzada

FINAL DE ANO COM NOVAS LOJAS

Os negócios estão em alta no Shopping Vila Velha com a abertura de diferentes lojas entre dezembro e início de 2022. Carolina Marapodi, gerente de Marketing do shopping, acompanha otimista as novidades e as tendências dos segmentos. Ellus, Luiza Barcelos, Jéssica Puzziol e Five abriram portas nesta semana. Até o final do mês, o mall se prepara para receber Reserva, Laser Rosa, Kings, Coast e KFC. Splash e Hot in Tender chegam junto com o novo ano.

INAUGURAÇÃO

Marshal Zorzanelli, Tereza Aragão e Luana Tose: na inauguração da franquia da marca Jorge Bischoff, no Shopping Praia da Costa Crédito: Cloves Louzada

QUERIDAS DE RR

Josiane Dalvi, Marilia Celin e Carminha Ribeiro: no almoço de Carmen Dolores Souto Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Nossa Margareth Dalcolmo lança nesta quinta-feira (16), às 18h30, na Via Thorey Galeria, em Vitória, o livro "Um tempo para não esquecer", sobre a experiência durante a pandemia da Covid-19. O livro já foi lançado no Rio e São Paulo.

O casal Ricardo e Carol Lobato inaugura mais uma loja da marca Reserva, nesta quarta-feira (15), no Shopping Vila Velha.

Cássio Piassi, Felipe Vieira, Vitor Peixoto e Manoel Ferreira lançam alto verão de sua marca de resortwear nesta quinta-feira (16), na Praia do Canto. A coleção conta com ilustrações do carioca Raul Gastão, inspiradas nas praias do Oceano Atlântico.

Lamberto Palombini, presidente do Grupo Proeng, continua apostando no aquecimento do mercado imobiliário e investindo em diversas regiões do país. O próximo lançamento da construtora é o empreendimento Hudson River Residence, em Anápolis, no Estado de Goiás. O condomínio de dois e três quartos é o quarto investimento da empresa no município. Palombini garante que, para 2022, muitas novidades ainda vem por aí.

Thais Fiorette, Vitor Cipriano, Monica Demoner, Thaise Arpini e Lais Arêas: em almoço décora na Ilha Crédito: Cloves Louzada

Bernardo Chieppe, diretor comercial da Vitória Motors Mercedes-Benz, convida a todos a abraçar a campanha “Adote uma Estrela”. O projeto, que já está na sua 5º edição, tem como objetivo arrecadar até 135 cestas básicas para levar alegria ao Natal das 176 crianças e adolescentes atendidos pela Fundação Beneficente Praia do Canto, localizada na Grande São Pedro, em Vitória.

Vila Velha recebe um novo empreendimento que promete conquistar os capixabas pelos olhos. É que a maior rede premium de óticas no Brasil faz sua estreia no mercado capixaba. Com 23 anos de história e mais de 50 marcas e grifes de luxo nacionais e internacionais, a Oculum abre as portas nesta quarta-feira (15) no Shopping Vila Velha.

Vinícius de Castro, gestor da Raviera Jaguar Land Rover, recebe clientes e convidados para uma noite especial de queijos e vinhos, nesta quinta-feira (16). Na ocasião, todos poderão provar vinhos especialmente selecionados e conhecer bem de perto os veículos da marca.