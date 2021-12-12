FOTOS: "Confragância" celebra o final de ano com festa em Vitória

Vinhos, amizade e elegância. Assim pode ser definida a Confragância, confraria de mães e amigas que se reúnem há seis anos, uma vez por mês, para apreciar bons vinhos. Depois de uma temporada sem reuniões devido à pandemia, a confraria se reuniu na última semana na Casa do Chef Juarez Campos, em Santa Lúcia, Vitória. Confira as fotos de Elani Passos.

Reunião da Confrangância 2021

REALCAFÉ RESERVA COM TIME DE ATLETAS CAPIXABAS

Mantendo sua política de valorizar o que é do Espírito Santo, a Realcafé Reserva acaba de renovar com seu time de atletas para o ano de 2022. Os atletas de alto rendimento estamparão a marca por competições estaduais e nacionais de várias modalidades. Formam o Time Realcafé: Felipe Messias (natação), Hellen Fante, Marcos Vinicius, Marina Berti e Rodrigo Villar (triatlon), Frank Brown (voo Livre) e Carlo Castiglioni (canoa havaiana).

Henrique Tristão, diretor da Realcafe Reserva, destaca que a empresa tem compromisso com o esporte do ES. "Valorizar o esporte e a cultura do nosso Estado é uma política da Realcafé. O time de atletas apoiados pela empresa é o grande exemplo disso. Estamos muito felizes em renovar com esses guerreiros e guerreiras por mais um ano. Temos a certeza que teremos ótimos resultados em 2022."

MÃE E FILHA

Vanessa Cardoso é só amor pela primogênita Maria Clara Crédito: Jackie Campos

PANELEIRAS DE GOIABEIRAS PARA O MUNDO

Nesta segunda-feira (13), o reitor da Faes, professor Alexandre Nunes Theodoro, faz a abertura do evento de lançamento de um projeto inovador desenvolvido por alunos e professores do Centro Universitário, que vai levar um pouco de conhecimento sobre um dos símbolos da cultura capixaba, as paneleiras de Goiabeiras, para o mundo. Estudantes dos cursos de Jogos Digitais e Jornalismo criaram um game em que o usuário vive a experiência de estar virtualmente no galpão das paneleiras, em Goiabeiras, e poderá interagir com uma série de conteúdos sobre a história e cultura dessa tradição capixaba. Qualquer pessoa poderá acessar o portal de jogos itch.io para fazer download e jogar com o uso de um óculos de realidade virtual.

MODA

Marianne Pernambuco e Luiza Molina: lançamento de collab para o verão 2022 Crédito: Divulgação

TROFÉU

A Mercedes-Benz venceu a 7º edição do Prêmio Carsughi L’ Auto Preferita na categoria SUV Premium/Luxo com o novo modelo GLB 200. A premiação, em São Paulo, revelou os melhores carros indicados pelas montadoras em suas categorias.

VIAGEM

Arthur Carneiro, Katharina Benjamim, Kamilla Benjamim, Antônio Benjamim, Antonio Benjamim Neto Crédito: Divulgação

RR NEWS

A jornalista Tati Braga, mestre de cerimônia do show natalino GrandEStrelas, preparado pela Findes e a Grand Construtora, que acontece no dia 15 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro Produções, doou o seu cachê para a instituição Rede Rebrincar. O evento que é beneficente, terá os ingressos trocados por toalhas de banho e brinquedos.

Andrea Primo, Adriana Andrade, Márcia Gabriella Barros Mule, Patrícia Friço, Márcia Carone e Cris Pagotto são presenças confirmadas na festa "Lacre Total", na terça-feira (14), na Praia da Costa.

Marcus Frizzera e Malu Ramos serão homenageados pelo vereador de Vitória Armandinho Fontoura na próxima segunda-feira (13) na sessão solene em homenagem às Academias, na Câmara Municipal de Vitória.

Pioneira em extensão de cílios, Karolina Braun celebra o primeiro lugar no Campeonato Lash Experience, na categoria volume russo, que aconteceu em São Paulo. Em breve a lash designer receberá o troféu em seu espaço especializado em extensão de cílios que fica em Itapoã, Vila Velha.