Estilista do ES abre seu apartamento para a revista nacional "Glamour"

Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para revista "Glamour" Crédito: Divulgação

A poesia está no ar no apartamento da estilista e empresária Luisa Meirelles e do ator e músico Victor Bessière, que abriram as portas para a revista "Glamour" deste mês de dezembro. Na seção "Lifestyle, a repórter Paula Jacob, que é seguidora de Luisa no Instagram, mostra um pouco da "decoração autoral" do apê do casal, que fica na Praia de Santa Helena.

Da pintura à escolha dos objetos, tudo foi feito e garimpado pelo casal, que se divide entre o Vitória, e a França, onde o casal passa férias para visitar os familiares de Victor.

"Queríamos algo que fosse bonito ao nosso olhar. Em Vitória tem muitos prédios novos, sem o charme que nos era valioso. Quando entrei nesse apartamento fiquei encantada com o piso de taco e os lustres dourados." Luisa Meirelles - Estilista e empresária, em entrevista à Glamour

A sala do apê tem um quê de parisiense. Objetos afetivos, arranjos florais e texturas conferem charme e estilo aos cantinhos do apartamento. Victor criou seu estúdio de música na despensa. E Sussuia, cachorrinha do casal, compóe o cenário de aconchego do espaço do casal.

Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour Crédito: Divulgação

Sussuia é a cachorrinha do casal Victor Bessière e Luisa Meirelles Crédito: Divulgação

Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour Crédito: Divulgação

Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour Crédito: Divulgação

Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour Crédito: Divulgação