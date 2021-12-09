Estilista do ES abre seu apartamento para a revista nacional "Glamour"

A poesia está no ar no apartamento da estilista e empresária Luisa Meirelles e do ator e músico Victor Bessière, que abriram as portas para a revista "Glamour" deste mês de dezembro. Na seção "Lifestyle, a repórter Paula Jacob, que é seguidora de Luisa no Instagram, mostra um pouco da "decoração autoral" do apê do casal, que fica na Praia de Santa Helena.
Da pintura à escolha dos objetos, tudo foi feito e garimpado pelo casal, que se divide entre o Vitória, e a França, onde o casal passa férias para visitar os familiares de Victor.
"Queríamos algo que fosse bonito ao nosso olhar. Em Vitória tem muitos prédios novos, sem o charme que nos era valioso. Quando entrei nesse apartamento fiquei encantada com o piso de taco e os lustres dourados."
A sala do apê tem um quê de parisiense. Objetos afetivos, arranjos florais e texturas conferem charme e estilo aos cantinhos do apartamento. Victor criou seu estúdio de música na despensa. E Sussuia, cachorrinha do casal, compóe o cenário de aconchego do espaço do casal.