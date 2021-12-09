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Renata Rasseli

Estilista do ES abre seu apartamento para a revista nacional "Glamour"

Luísa Meirelles e o marido, o ator e músico Victor Bessière, mostram o apartamento cheio de charme e poesia que vivem em Vitória

Públicado em 

09 dez 2021 às 14:37
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para revista "Glamour" Crédito: Divulgação
A poesia está no ar no apartamento da estilista e empresária Luisa Meirelles e do ator e músico Victor Bessière, que abriram as portas para a revista "Glamour" deste mês de dezembro. Na seção "Lifestyle, a repórter Paula Jacob, que é seguidora de Luisa no Instagram,  mostra um pouco da "decoração autoral" do apê do casal, que fica na Praia de Santa Helena. 
Da pintura à escolha dos objetos, tudo foi feito e garimpado pelo casal, que se divide entre o Vitória, e a França, onde o casal passa férias para visitar os familiares de Victor. 
"Queríamos algo que fosse bonito ao nosso olhar. Em Vitória tem muitos prédios novos, sem o charme que nos era valioso. Quando entrei nesse apartamento fiquei encantada com o piso de taco e os lustres dourados."
Luisa Meirelles - Estilista e empresária, em entrevista à Glamour
A sala do apê tem um quê de parisiense. Objetos afetivos, arranjos florais e texturas conferem charme e estilo aos cantinhos do apartamento. Victor criou seu estúdio de música na despensa. E Sussuia, cachorrinha do casal, compóe o cenário de aconchego do espaço do casal. 
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour Crédito: Divulgação
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour
Sussuia é a cachorrinha do casal Victor Bessière e Luisa Meirelles Crédito: Divulgação
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour Crédito: Divulgação
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour Crédito: Divulgação
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour Crédito: Divulgação
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour
Victor Bessière e Luisa Meirelles abrem o apartamento para Revista Glamour Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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