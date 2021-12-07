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Renata Rasseli

Vereadora Karla Coser diz sim a Gustavo Alves em duas cerimônias no ES

O casamento religioso foi realizado no dia 1°, na Catedral Metropolitana de Vitória, e a festa no sábado (04), no sítio da família, em Fundão

Públicado em 

07 dez 2021 às 11:18
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Casamento de Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves
Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves Crédito: Roas Fotografia
Sob as bênçãos dos padres Roberto Camillato e Kelder Brandão,  o casal Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves disse sim-sim na Catedral Metropolitana de Vitória no dia 1º de dezembro. "Casar na igreja, e mais precisamente na Catedral era meu sonho de menina", disse a noiva, a vereadora de Vitória, em suas redes sociais.
Mas o sonho não terminou na cerimônia religiosa: i casal recebeu familiares e amigos no sítio da família da noiva, em Timbuí, Fudão, no último sábado (04). 
Os anfitriões foram os pais da noiva, João Carlos Coser e Eliana Mara Silva Coser, e os pais dos noivo, Leonardo Polese Alves e Rosana Claudia Silva Alves.
Confira as fotos de Roas Fotografia.
Casamento de Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves
 Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves: sim-sim na Catedral de Vitória Crédito: Roas Fotografia
Casamento de Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves
 Karla Silva Coser e seu pai, João Coser Crédito: Roas Fotografia
Casamento de Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves
 Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves e os padrinhos Crédito: Roas Fotografia
Casamento de Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves
Casamento de Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves Crédito: Roas Fotografia

Casamento de Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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