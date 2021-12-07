Vereadora Karla Coser diz sim a Gustavo Alves em duas cerimônias no ES

Sob as bênçãos dos padres Roberto Camillato e Kelder Brandão, o casal Karla Silva Coser e Gustavo Silva Alves disse sim-sim na Catedral Metropolitana de Vitória no dia 1º de dezembro. "Casar na igreja, e mais precisamente na Catedral era meu sonho de menina", disse a noiva, a vereadora de Vitória, em suas redes sociais.