João Bosco apresenta concerto comemorativo de 20 anos do Vale Música

Um dos maiores nomes da MPB, João Bosco é o convidado especial do concerto comemorativo de 20 anos do Projeto Vale Música ES. O cantor e compositor é a atração do Concerto Vale Música Jazz Band convida João Bosco, no dia 19 de dezembro, às 17h, no Espaço Patrick Ribeiro Vitória Aiport. Durante o espetáculo, que terá participação especial e arranjos de Gilson Peranzzetta, João Bosco vai interpretar sucessos de seus 50 anos de carreira, como "Linha de Passe”, “Papel Machê" e "De frente pro crime”, acompanhado da Vale Música Jazz Band, sob a regência do maestro Eduardo Lucas. O concerto terá público limitado. Os ingressos gratuitos estão esgotados. O evento será transmitido ao vivo pela TVE.