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Renata Rasseli

João Bosco apresenta concerto comemorativo de 20 anos do Vale Música

Um dos maiores nomes da MPB faz show no dia 19 de dezembro, às 17h, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória

Públicado em 

06 dez 2021 às 10:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

João Bosco, cantor
João Bosco, cantor Crédito: Marcos Hermes
Um dos maiores nomes da MPB, João Bosco é o convidado especial do concerto comemorativo de 20 anos do Projeto Vale Música ES. O cantor e compositor é a atração do Concerto Vale Música Jazz Band convida João Bosco, no dia 19 de dezembro, às 17h, no Espaço Patrick Ribeiro Vitória Aiport. Durante o espetáculo, que terá participação especial e arranjos de Gilson Peranzzetta, João Bosco vai interpretar sucessos de seus 50 anos de carreira, como "Linha de Passe”, “Papel Machê" e "De frente pro crime”, acompanhado da Vale Música Jazz Band, sob a regência do maestro Eduardo Lucas. O concerto terá público limitado. Os ingressos gratuitos estão esgotados. O evento será transmitido ao vivo pela TVE.
Gilson Peranzzetta
Gilson Peranzzetta Crédito: Marcelo Castello Branco

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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