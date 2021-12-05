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Renata Rasseli

FOTOS: Veja quem prestigiou a tarde de autógrafos de Neusa Glória Santos

A presidente da Academia Feminina Espírito-santense de Letras recebeu para lançamento da  antologia “Vidas perdidas marcam o início do século XXI”.

Públicado em 

05 dez 2021 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Helio Moreira e Neusa Glória Santos
Helio Moreira e Neusa Glória Santos Crédito: Mônica Zorzanelli
Querida de RR, Neusa Gloria Santos, presidente da Academia Feminina Espírito-santense de Letras, recebeu na tarde de quinta-feira (02),  no restaurante Do Papa Gourmet, para a tarde de autógrafos da antologia “Vidas perdidas marcam o início do século XXI”. Confira quem prestigiou o encontro na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Neusa Glória Santos e Luciano Gagno
Neusa Glória Santos e o secretário de Cultura de Vitória, Luciano Gagno Crédito: Mônica Zorzanelli
Neuzinha de Oliveira e Neusa Glória Santos
A secretária de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Neuzinha de Oliveira,e Neusa Glória Santos Crédito: Mônica Zorzanelli
Delma Negreiros - Nice Lemos e Eulália Chieppe
Delma Negreiros, Nice Lemos e Eulália Chieppe Crédito: Mônica Zorzanelli
Marília Pimentel, Renata Rasseli e Saulo Malbar
Marília Pimentel, Renata Rasseli e Saulo Malbar Crédito: Mônica Zorzanelli
Samuel Malheiros - Gracinha Neves - Jo Drumond - Antonio de Pádua
Samuel Malheiros, Gracinha Neves, Antonio de Pádua e Jô Drumond - Crédito: Mônica Zorzanelli

SHOW DE NATAL

A Findes e a Grand Construtora convidam o público para o show natalino GrandEStrelas. A apresentação de Natal será protagonizada pela Camerata do Sesi sob a regência do maestro Dennys Serafim, direção de Billy Marreiro e com a participação dos cantores capixabas Marco Cypreste, Dona Fran, Tati Celeste e Alexandre Bianque, no dia 15 de dezembro, às 20h, no Espaço Patrick Ribeiro Produções. Os ingressos físicos estarão disponíveis na próxima segunda-feira (06), nos estandes da Grand e do Taj Home Resort, ambos em Vila Velha, e deverão ser trocados por toalhas de banho e brinquedos e doados para a Rede Rebrincar.

FAMÍLIA

Idalberto, Lígia e Julia Moro
Idalberto, Lígia e Julia Moro: na noite de festa da Associação de Empresários da Serra Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Janine Manhães assina a decoração e o projeto artístico do festão de 15 anos de Isabella Scopel, no sábado (11), no Espaço Patrick Ribeiro. O convite, criação de JM e execução da Dom Bosco Design, está um luxo!
Na próxima quarta-feira (8) ocorre o Congresso em comemoração aos 30 anos do Tribunal Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho (ES). Leonardo Ribeiro será um dos homenageados do evento, que reúne juristas para discutirem o tema "Desafios atuais e novos rumos do Sistema de Justiça Trabalhista”.
Leandro Piquet e Luana Patriota
Leandro Piquet e Luana Patriota: homenagem no Dia do Delegado Crédito: Divulgação
O vereador e delegado Leandro Piquet recebeu homenagem na Assembleia Legislativa, na última quinta-feira (2) em comemoração do Dia do Delegado. A sessão solene foi proposta pelo deputado Danilo Bahiense, que entregou aos homenageados a medalha "Delegado José Gilberto Barras Farias".
Nilton Sagrilo, da Gama Pré-vestibular, responsável pela criação da plataforma TRI Enem, em parceria com a Anole, teve cerca de 3 mil acessos na última semana. O gabarito do Enem foi divulgado e através da plataforma, os candidatos podem calcular a pontuação total nos testes e assim saber como foi a sua performance, já que o resultado final do exame será somente em fevereiro
Eugênio Fonseca - Tatiana Rodrigues - Jaluzza Araujo e Alvaro Albergaria
Eugênio Fonseca, Tatiana Rodrigues,  Jaluza Araújo e Alvaro Albergaria: na noite de festa da Associação dos Empresários da Serra  Crédito: Mônica Zorzanelli
Nesta terça-feira (07), uma turma de arquitetos e decoradores se reúne na Compose para mais um evento cheio de aprendizado. A convite de Carlos Marianelli, os profissionais irão participar de uma palestra comandada pelo gerente comercial da De Bacco, Pedro César Medeiros, marca especializada em produtos para cozinha. O tema do evento será T2DI, sigla para Tecnologia, Tendência, Design e Inovação, tudo isso voltado para um dos ambientes mais importantes da maioria dos projetos, a cozinha.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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