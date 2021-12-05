FOTOS: Veja quem prestigiou a tarde de autógrafos de Neusa Glória Santos

Helio Moreira e Neusa Glória Santos Crédito: Mônica Zorzanelli

Querida de RR, Neusa Gloria Santos, presidente da Academia Feminina Espírito-santense de Letras, recebeu na tarde de quinta-feira (02), no restaurante Do Papa Gourmet, para a tarde de autógrafos da antologia “Vidas perdidas marcam o início do século XXI”. Confira quem prestigiou o encontro na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Neusa Glória Santos e o secretário de Cultura de Vitória, Luciano Gagno Crédito: Mônica Zorzanelli

A secretária de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Neuzinha de Oliveira,e Neusa Glória Santos Crédito: Mônica Zorzanelli

Delma Negreiros, Nice Lemos e Eulália Chieppe Crédito: Mônica Zorzanelli

Marília Pimentel, Renata Rasseli e Saulo Malbar Crédito: Mônica Zorzanelli

Samuel Malheiros, Gracinha Neves, Antonio de Pádua e Jô Drumond - Crédito: Mônica Zorzanelli

SHOW DE NATAL

A Findes e a Grand Construtora convidam o público para o show natalino GrandEStrelas. A apresentação de Natal será protagonizada pela Camerata do Sesi sob a regência do maestro Dennys Serafim, direção de Billy Marreiro e com a participação dos cantores capixabas Marco Cypreste, Dona Fran, Tati Celeste e Alexandre Bianque, no dia 15 de dezembro, às 20h, no Espaço Patrick Ribeiro Produções. Os ingressos físicos estarão disponíveis na próxima segunda-feira (06), nos estandes da Grand e do Taj Home Resort, ambos em Vila Velha, e deverão ser trocados por toalhas de banho e brinquedos e doados para a Rede Rebrincar.

FAMÍLIA

Idalberto, Lígia e Julia Moro: na noite de festa da Associação de Empresários da Serra Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Janine Manhães assina a decoração e o projeto artístico do festão de 15 anos de Isabella Scopel, no sábado (11), no Espaço Patrick Ribeiro. O convite, criação de JM e execução da Dom Bosco Design, está um luxo!

Na próxima quarta-feira (8) ocorre o Congresso em comemoração aos 30 anos do Tribunal Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho (ES). Leonardo Ribeiro será um dos homenageados do evento, que reúne juristas para discutirem o tema "Desafios atuais e novos rumos do Sistema de Justiça Trabalhista”.

Leandro Piquet e Luana Patriota: homenagem no Dia do Delegado Crédito: Divulgação

O vereador e delegado Leandro Piquet recebeu homenagem na Assembleia Legislativa, na última quinta-feira (2) em comemoração do Dia do Delegado. A sessão solene foi proposta pelo deputado Danilo Bahiense, que entregou aos homenageados a medalha "Delegado José Gilberto Barras Farias".

Nilton Sagrilo, da Gama Pré-vestibular, responsável pela criação da plataforma TRI Enem, em parceria com a Anole, teve cerca de 3 mil acessos na última semana. O gabarito do Enem foi divulgado e através da plataforma, os candidatos podem calcular a pontuação total nos testes e assim saber como foi a sua performance, já que o resultado final do exame será somente em fevereiro

Eugênio Fonseca, Tatiana Rodrigues, Jaluza Araújo e Alvaro Albergaria: na noite de festa da Associação dos Empresários da Serra Crédito: Mônica Zorzanelli