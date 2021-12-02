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Renata Rasseli

Artista do ES expõe na inauguração do Museu Judaico de São Paulo

A exposição inaugural, neste sábado (04),  conta com obras de Hilal Sami Hilal, artista capixaba de descendência síria

Públicado em 

02 dez 2021 às 11:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Obra de Hilal Sami Hilal no Museu Judaico de São Paulo
Livro Socorro: obra de Hilal Sami Hilal no Museu Judaico de São Paulo Crédito: Divulgação
O Museu Judaico de São Paulo será inaugurado neste sábado (o4) para convidados, com a proposta de exibir arte, história e pluralidade. A exposição inaugural conta com obras de Hilal Sami Hilal, artista capixaba de descendência síria, convidado especialmente para a ocasião, entre outros artistas contemporâneos.
O espaço abre para visitação no dia 05 , com quatro andares expositivos, uma biblioteca com mais de mil livros para consulta e a um café que servirá comidas judaicas.
Localizado no antigo prédio do templo Beth-EL – uma das sinagogas mais antigas da cidade – o espaço fica na Rua Martinho Prado, 128, no bairro da Bela Vista, e passou por um processo de restauração, modernização e a construção de um prédio contemporâneo anexo para finalmente receber o público.

GALERIA DO ES EM POP-UP EM SAMPA

Inauguração da nova sede da Galeria Oá, na Avenida César Hilal, em Vitória
Thais e Hilal Sami Hilal na OÁ Galeria Crédito: Mônica Zorzanelli
Sob o comando de Thais Hilal, a OÁ Galeria foi convidada para participar de um pop-up neste sábado (04), em São Paulo (os pop-ups são uma tendência no "novo normal do mundo da arte").
A exposição "Asas nos Pés" dá continuidade à colaboração entre as galeristas Gisela Gueiros (NY) e Janaina Torres (SP), desta vez com novas galerias, todas dirigidas por mulheres, tendo a OÁ Galeria como representante do Espírito Santo.
Essa parceria, que reúne também as várias cidades de onde vêm cada participante — São Paulo, Brasília, Vitória e Nova York —, tem a finalidade de conectar artistas, curadores, agentes, galerias e criar formatos flexíveis para que o público se envolva com arte contemporânea.
Serão apresentados trabalhos dos artistas Alexandre Furcolin, Alex Rocca, Goia Mujalli, Hilal Sami Hilal, Kika Levy, Luiza Gottschalk, Marcelo Macedo, Maria Lynch e Ricardo Alves.
"Asas nos Pés" fica em cartaz de 04 de dezembro de 2021 até 29 de janeiro de 2022. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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