Artista do ES expõe na inauguração do Museu Judaico de São Paulo

Livro Socorro: obra de Hilal Sami Hilal no Museu Judaico de São Paulo Crédito: Divulgação

O Museu Judaico de São Paulo será inaugurado neste sábado (o4) para convidados, com a proposta de exibir arte, história e pluralidade. A exposição inaugural conta com obras de Hilal Sami Hilal, artista capixaba de descendência síria, convidado especialmente para a ocasião, entre outros artistas contemporâneos.

O espaço abre para visitação no dia 05 , com quatro andares expositivos, uma biblioteca com mais de mil livros para consulta e a um café que servirá comidas judaicas.

Localizado no antigo prédio do templo Beth-EL – uma das sinagogas mais antigas da cidade – o espaço fica na Rua Martinho Prado, 128, no bairro da Bela Vista, e passou por um processo de restauração, modernização e a construção de um prédio contemporâneo anexo para finalmente receber o público.

GALERIA DO ES EM POP-UP EM SAMPA

Thais e Hilal Sami Hilal na OÁ Galeria Crédito: Mônica Zorzanelli

Sob o comando de Thais Hilal, a OÁ Galeria foi convidada para participar de um pop-up neste sábado (04), em São Paulo (os pop-ups são uma tendência no "novo normal do mundo da arte").

A exposição "Asas nos Pés" dá continuidade à colaboração entre as galeristas Gisela Gueiros (NY) e Janaina Torres (SP), desta vez com novas galerias, todas dirigidas por mulheres, tendo a OÁ Galeria como representante do Espírito Santo.

Essa parceria, que reúne também as várias cidades de onde vêm cada participante — São Paulo, Brasília, Vitória e Nova York —, tem a finalidade de conectar artistas, curadores, agentes, galerias e criar formatos flexíveis para que o público se envolva com arte contemporânea.

Serão apresentados trabalhos dos artistas Alexandre Furcolin, Alex Rocca, Goia Mujalli, Hilal Sami Hilal, Kika Levy, Luiza Gottschalk, Marcelo Macedo, Maria Lynch e Ricardo Alves.