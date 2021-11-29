FOTOS: Galeria do ES celebra 15 anos com nova exposição de arte

Lys e Agnaldo Farias, Sandra Matias, Lara Brotas e José Carlos Vilar: na abertura da exposição coletiva "Séries MBac - Clube do Colecionador", na Matias Brotas Arte Contemporânea Crédito: Cacá Lima

Para encerrar a programação do ano de 2021 e comemorar os 15 anos da galeria, a Matias Brotas Arte Contemporânea abriu nesta sexta-feira (26) a exposição "Séries MBac - Clube do Colecionador", com obras de 16 artistas e texto crítico de Agnaldo Farias, crítico de arte e curador que acompanha a galeria.

As galeristas Sandra Matias e Lara Brotas receberam amigos e apreciadores da arte com um bate-papo com Agnaldo Farias, lançamento do livro de José Carlos Vilar e visita guiada às obras da nova exposição. Confira as fotos de Cacá Lima.

Abertura da exposição na Matias Brotas Arte Contemporânea

CONFRATERNIZAÇÃO

PREMIAÇÃO EM LIVROS

O Instituto Ponte (IP), fundado e presidido por Bartira Almeida, está às voltas com um projeto artístico que premiará seus alunos com livros. É o Concurso de Artes do IP, cujas peças produzidas serão expostas no corredor da entidade e a votação será feita entre os próprios alunos.

A partir desse projeto, os estudantes são convidados a produzirem, de forma autônoma, um material artístico com tema de livre escolha. A premiação será de três livros à escolha para o primeiro colocado, 02 para o segundo e 03 para o terceiro.

“Nossa proposta é estimular a liberdade criativa dos alunos e encorajar sua auto-expressão, utilizando ferramentas e recursos da arte”, explicou Bartira.

O material desenvolvido pode ser: pinturas, desenhos, lettering, fotografia, escultura, história em quadrinhos. O resultado será divulgado no próximo dia 02 de dezembro.

BATIZADO

Fabiana Croce, Caio Perenzin, Lorena Croce, Bia Croce Perenzin e Beatriz Croce: no batizado de Antônio, na Igreja Santa Rita de Cássia, em Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

Nilce Chieppe convida para o tradicional Bazar Mãos Solidárias, no próximo dia 8 de dezembro, a partir das 8h30, na Rua Raulino Gonçalves, 122, Enseada do Suá.

A empresária capixaba Carla Duarte está a todo vapor com os preparativos da inauguração de sua segunda franquia de depilação Maislaser, que tem como fundadora e sócia a apresentadora, modelo e empresária Ana Hickmann. Além da unidade na Praia do Canto, a capixaba leva o negócio também para Vila Velha e abre as portas na Glória na primeira quinzena de dezembro.

O professor de educação física Nei Robson inaugura, na próxima sexta-feira (3), um novo e confortável espaço, o StudioNR, na Praia da Costa, Vila Velha. Mais moderno, ele conta com o Fit 3 Multi-Gym, que é uma máquina versátil de treinamento de força.

A agenda de lançamentos dos produtores Lúcio Cesquim e Lúcio Merçon está a todo vapor. Esta semana, a dupla por trás do projeto Drunk & Play terá uma faixa lançada em parceria com Hot Bullet, do produtor carioca Marco Violent. “We Got” sairá pela gravadora G-Spot, do renomado DJ Gabe, nome forte da cena eletrônica nacional.

O empresário Nerleo Caus e o vereador Armandinho Fontoura. Crédito: Divulgação