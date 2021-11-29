FOTOS: Galeria do ES celebra 15 anos com nova exposição de arte

Para encerrar a programação do ano de 2021 e comemorar os 15 anos da galeria, a Matias Brotas Arte Contemporânea abriu nesta sexta-feira (26) a exposição "Séries MBac - Clube do Colecionador", com obras de 16 artistas e texto crítico de Agnaldo Farias, crítico de arte e curador que acompanha a galeria.
As galeristas Sandra Matias e Lara Brotas receberam amigos e apreciadores da arte com um bate-papo com Agnaldo Farias, lançamento do livro de José Carlos Vilar e visita guiada às obras da nova exposição. Confira as fotos de Cacá Lima.
Abertura da exposição na Matias Brotas Arte Contemporânea
CONFRATERNIZAÇÃO
PREMIAÇÃO EM LIVROS
O Instituto Ponte (IP), fundado e presidido por Bartira Almeida, está às voltas com um projeto artístico que premiará seus alunos com livros. É o Concurso de Artes do IP, cujas peças produzidas serão expostas no corredor da entidade e a votação será feita entre os próprios alunos.
A partir desse projeto, os estudantes são convidados a produzirem, de forma autônoma, um material artístico com tema de livre escolha. A premiação será de três livros à escolha para o primeiro colocado, 02 para o segundo e 03 para o terceiro.
“Nossa proposta é estimular a liberdade criativa dos alunos e encorajar sua auto-expressão, utilizando ferramentas e recursos da arte”, explicou Bartira.
O material desenvolvido pode ser: pinturas, desenhos, lettering, fotografia, escultura, história em quadrinhos. O resultado será divulgado no próximo dia 02 de dezembro.
BATIZADO
RR NEWS
Nilce Chieppe convida para o tradicional Bazar Mãos Solidárias, no próximo dia 8 de dezembro, a partir das 8h30, na Rua Raulino Gonçalves, 122, Enseada do Suá.
A empresária capixaba Carla Duarte está a todo vapor com os preparativos da inauguração de sua segunda franquia de depilação Maislaser, que tem como fundadora e sócia a apresentadora, modelo e empresária Ana Hickmann. Além da unidade na Praia do Canto, a capixaba leva o negócio também para Vila Velha e abre as portas na Glória na primeira quinzena de dezembro.
O professor de educação física Nei Robson inaugura, na próxima sexta-feira (3), um novo e confortável espaço, o StudioNR, na Praia da Costa, Vila Velha. Mais moderno, ele conta com o Fit 3 Multi-Gym, que é uma máquina versátil de treinamento de força.
A agenda de lançamentos dos produtores Lúcio Cesquim e Lúcio Merçon está a todo vapor. Esta semana, a dupla por trás do projeto Drunk & Play terá uma faixa lançada em parceria com Hot Bullet, do produtor carioca Marco Violent. “We Got” sairá pela gravadora G-Spot, do renomado DJ Gabe, nome forte da cena eletrônica nacional.
O empresário Nerleo Caus, vice-presidente da ABIH-ES, recebeu o título de honra ao mérito pelo trabalho realizado como hoteleiro no desenvolvimento da economia local e geração de emprego e renda na cidade de Vitória. O título foi recebido durante a Sessão Solene na Camâra de Vitória. Ele posa ao lado do proponente, Armandinho Fontoura.