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Renata Rasseli

Encontro de líderes da Rede Gazeta retorna a Pedra Azul em 2022

Após duas edições do Vitória Summit, em Vitória, o maior meeting de lideranças políticas e empresariais será realizado de 18 a 20 de novembro do próximo ano, na região de montanhas do ES

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 17:10

Públicado em 

25 nov 2021 às 17:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Romeu Zema, Renato Casagrande e Café Lindenberg
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema; o governador do ES, Renato Casagrande, e o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg: convidados do segundo dia do Vitória Summit 2021 Crédito: Arthur Louzada
O maior encontro de lideranças empresariais e políticas promovido pela Rede Gazeta retorna para a Pedra Azul em 2022 e já tem data marcada: de 18 a 20 de novembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25), durante o segundo dia do Vitória Summit 2021, no Hotel Ilha do Boi, em Vitória. 
Nesta sexta-feira (26), o evento - que substitui o Lideranças em 2020 e 2021 devido à pandemia - será encerrado em grande estilo.  Logo início da noite, os convidados poderão afrouxar as gravatas para acompanhar, ao vivo, a transmissão do programa Fim de Expediente, da rádio CBN. Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy vão apresentar o programa diretamente de Vitória.
O convidado do trio de apresentadores será o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta. Em uma conversa informal, Motta vai compartilhar um pouco de sua história e, como de costume no FDE, comentar as principais notícias da semana em economia e política.
Após a transmissão do programa, o Vitória Summit caminha para o encerramento de mais uma edição. Com clima de happy hour, os presentes poderão comemorar ao som de um show exclusivo da cantora Vanessa da Mata.
Marcello Moraes e Teco Medina
O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes,  e o apresentador da CBN Teco Medina: no 2º dia do Vitória Summit da Rede Gazeta Crédito: Arthur Louzada
Confira mais fotos do segundo dia de Vitória Summit na galeria de Arthur Louzada.

2º dia do Vitória Summit 2021

PALMAS PARA ELE! 

Zeca de Mello
O filosófo, professor, doutor em Teologia ex-padre, Zeca de Mello, encantou os convidados com a palestra "Reaprender a Aprender: Desafios para pessoas e Organizações" e levou para casa uma caixa com produtos made in ES Crédito: Arthur Louzada

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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