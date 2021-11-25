Encontro de líderes da Rede Gazeta retorna a Pedra Azul em 2022

O maior encontro de lideranças empresariais e políticas promovido pela Rede Gazeta retorna para a Pedra Azul em 2022 e já tem data marcada: de 18 a 20 de novembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25), durante o segundo dia do Vitória Summit 2021, no Hotel Ilha do Boi, em Vitória.
Nesta sexta-feira (26), o evento - que substitui o Lideranças em 2020 e 2021 devido à pandemia - será encerrado em grande estilo. Logo início da noite, os convidados poderão afrouxar as gravatas para acompanhar, ao vivo, a transmissão do programa Fim de Expediente, da rádio CBN. Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy vão apresentar o programa diretamente de Vitória.
O convidado do trio de apresentadores será o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta. Em uma conversa informal, Motta vai compartilhar um pouco de sua história e, como de costume no FDE, comentar as principais notícias da semana em economia e política.
Após a transmissão do programa, o Vitória Summit caminha para o encerramento de mais uma edição. Com clima de happy hour, os presentes poderão comemorar ao som de um show exclusivo da cantora Vanessa da Mata.
Confira mais fotos do segundo dia de Vitória Summit na galeria de Arthur Louzada.