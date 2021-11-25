Encontro de líderes da Rede Gazeta retorna a Pedra Azul em 2022

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema; o governador do ES, Renato Casagrande, e o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg: convidados do segundo dia do Vitória Summit 2021 Crédito: Arthur Louzada

O maior encontro de lideranças empresariais e políticas promovido pela Rede Gazeta retorna para a Pedra Azul em 2022 e já tem data marcada: de 18 a 20 de novembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25), durante o segundo dia do Vitória Summit 2021 , no Hotel Ilha do Boi, em Vitória.

Nesta sexta-feira (26), o evento - que substitui o Lideranças em 2020 e 2021 devido à pandemia - será encerrado em grande estilo. Logo início da noite, os convidados poderão afrouxar as gravatas para acompanhar, ao vivo, a transmissão do programa Fim de Expediente, da rádio CBN. Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy vão apresentar o programa diretamente de Vitória.

O convidado do trio de apresentadores será o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta. Em uma conversa informal, Motta vai compartilhar um pouco de sua história e, como de costume no FDE, comentar as principais notícias da semana em economia e política.

Após a transmissão do programa, o Vitória Summit caminha para o encerramento de mais uma edição. Com clima de happy hour, os presentes poderão comemorar ao som de um show exclusivo da cantora Vanessa da Mata.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, e o apresentador da CBN Teco Medina: no 2º dia do Vitória Summit da Rede Gazeta Crédito: Arthur Louzada

Confira mais fotos do segundo dia de Vitória Summit na galeria de Arthur Louzada.

2º dia do Vitória Summit 2021

PALMAS PARA ELE!