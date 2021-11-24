Armínio Fraga lança Paulo Hartung para presidente da República

Paulo Hartung ouve Armínio Fraga, que deu sua palestra diretamente de Nova York Crédito: Vitor Jubini

O foco era a economia brasileira, mas foi quase no final da sua palestra, diretamente de Nova York (EUA) , que o economista e ex-presidente do Banco Central causou mais furor no primeiro dia do Vitória Summit 2021, nesta quarta (24), ao dar um “palpite político”: ele afirmou que o nome ideal para concorrer à Presidência da República no ano que vem é o do ex-governador Paulo Hartung.

"PODE ACONTECER"

"Realmente tenho enorme convicção de que não existe pessoa mais qualificada neste país, para ser o nosso presidente, do que Paulo Hartung. Isso pra mim é quase uma obviedade. E eu torço muito para que isso aconteça”, afirmou Armínio. “Não tenho dúvida que seria um sacrifício pessoal para ele, mas é algo que pode acontecer”, acrescentou o ex-presidente do BC no encontro de lideranças da Rede Gazeta no Hotel Ilha do Boi.

NÃO É BEM ASSIM

PH, que participava de forma presencial do painel com Armínio Fraga, desconversou ao ser perguntado pelo jornalista Mário Bonella, que fazia a mediação do debate, se será mesmo candidato a presidente: “Meu ciclo político já está muito bem resolvido, mas não consigo convencer o Armínio disso”, brincou PH. “Posso continuar ajudando a vida pública”, emendou.

AFINIDADES

A propósito, o ex-presidente do BC e Hartung são amigos de longa data e estão em contato permanente. Armínio, a propósito, não esconde de ninguém que torce por um candidato da chamada “terceira via”.

QUEM? QUEM?

Armínio previu que o ano de 2022 vai continuar sendo muito difícil para a economia brasileira, com muita volatilidade e mercado nervoso flutuando com as pesquisas de opinião, mas avalia que em 2023 a situação pode melhorar. Entretanto fez uma ressalva: “Um bom governo pode dar uma virada se o país cair em boas mãos”.

DESCASO HISTÓRICO

O economista carioca destacou também o que chamou de “descaso histórico” com a Educação no Brasil. “Houve progressos, mas a mudança é lenta. Vai levar muitos anos para a Educação melhorar.”

AINDA RESISTE

A jornalista Eliane Cantanhêde, por sua vez, que abriu o primeiro dia de debates no Vitória Summit fazendo análise da conjuntura política, criticou veementemente o governo de Jair Bolsonaro, mas alertou: o presidente da República ainda tem o apoio de cerca de 30% da população, tem apoio na Câmara dos Deputados, de Tribunais e de parte da mídia, e, por isso, tem base para disputar a reeleição.

A jornalista Eliane Cantanhêde abriu o ciclo de debates do Vitória Summit 2021 Crédito: Vitor Jubini

SERÁ QUE FREUD EXPLICA?

Sobre esse apoio de parte da população a Bolsonaro, apesar de tantos problemas que ela enxerga no governo dele, a jornalista da GloboNews radicada em Brasília ironizou: “É preciso um estudo psicológico”.

QUEM É QUEM

A comentarista, que participou do painel junto com Letícia Gonçalves, colunista de Política de A Gazeta, fez uma breve análise dos principais candidatos que se apresentaram para enfrentar Bolsonaro nas eleições do ano que vem.

ALGO A DECLARAR?

Sobre Lula, Cantanhêde destacou que o petista é o favorito, como apontam as pesquisas, mas previu que o ex-presidente da República terá que sair do que chama de “zona de conforto” na campanha: “E o mensalão?” E o “Petrolão?” E a “Odebrecht?”, enumerou a jornalista sobre as prováveis cobranças que Lula vai enfrentar na corrida eleitoral.

TROCA O DISCO

Em relação a Sérgio Moro (Podemos), ela afirmou que o discurso anticorrupção do ex-juiz encontra eco na sociedade brasileira e que ele acertou em indicar Affonso Celso Pastore, ex-presidente do BC, como seu interlocutor na área econômica. “Moro, assim, quer mostrar que a preocupação do seu governo não será só a corrupção”, analisou.

DESENCANTO

Ao analisar a pré-candidatura de Ciro Gomes, Eliane Cantanhêde diz que o pedetista vai se desidratando porque “deixou de ser o novo, perdeu o encanto”.

BICADAS