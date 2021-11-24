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Leonel Ximenes

Armínio Fraga lança Paulo Hartung para presidente da República

Ex-presidente do BC manifestou apoio ao ex-governador do ES durante o Vitória Summit 2021, encontro de lideranças da Rede Gazeta

Públicado em 

24 nov 2021 às 18:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Paulo Hartung ouve Armínio Fraga, que deu sua palestra diretamente de Nova York
Paulo Hartung ouve Armínio Fraga, que deu sua palestra diretamente de Nova York Crédito: Vitor Jubini
O foco era a economia brasileira, mas foi quase no final da sua palestra, diretamente de Nova York (EUA), que o economista e ex-presidente do Banco Central causou mais furor no primeiro dia do Vitória Summit 2021, nesta quarta (24), ao dar um “palpite político”: ele afirmou que o nome ideal para concorrer à Presidência da República no ano que vem é o do ex-governador Paulo Hartung.

"PODE ACONTECER"

"Realmente tenho enorme convicção de que não existe pessoa mais qualificada neste país, para ser o nosso presidente, do que Paulo Hartung. Isso pra mim é quase uma obviedade. E eu torço muito para que isso aconteça”, afirmou Armínio. “Não tenho dúvida que seria um sacrifício pessoal para ele, mas é algo que pode acontecer”, acrescentou o ex-presidente do BC no encontro de lideranças da Rede Gazeta no Hotel Ilha do Boi.

NÃO É BEM ASSIM

PH, que participava de forma presencial do painel com Armínio Fraga, desconversou ao ser perguntado pelo jornalista Mário Bonella, que fazia a mediação do debate, se será mesmo candidato a presidente: “Meu ciclo político já está muito bem resolvido, mas não consigo convencer o Armínio disso”, brincou PH. “Posso continuar ajudando a vida pública”, emendou.

AFINIDADES

A propósito, o ex-presidente do BC e Hartung são amigos de longa data e estão em contato permanente. Armínio, a propósito, não esconde de ninguém que torce por um candidato da chamada “terceira via”.

QUEM? QUEM?

Armínio previu que o ano de 2022 vai continuar sendo muito difícil para a economia brasileira, com muita volatilidade e mercado nervoso flutuando com as pesquisas de opinião, mas avalia que em 2023 a situação pode melhorar. Entretanto fez uma ressalva: “Um bom governo pode dar uma virada se o país cair em boas mãos”.

DESCASO HISTÓRICO

O economista carioca destacou também o que chamou de “descaso histórico” com a Educação no Brasil. “Houve progressos, mas a mudança é lenta. Vai levar muitos anos para a Educação melhorar.”

AINDA RESISTE

A jornalista Eliane Cantanhêde, por sua vez, que abriu o primeiro dia de debates no Vitória Summit fazendo análise da conjuntura política, criticou veementemente o governo de Jair Bolsonaro, mas alertou: o presidente da República ainda tem o apoio de cerca de 30% da população, tem apoio na Câmara dos Deputados, de Tribunais e de parte da mídia, e, por isso, tem base para disputar a reeleição.
A jornalista Eliane Cantanhêde abriu o ciclo de debates do Vitória Summit 2021
A jornalista Eliane Cantanhêde abriu o ciclo de debates do Vitória Summit 2021 Crédito: Vitor Jubini

SERÁ QUE FREUD EXPLICA?

Sobre esse apoio de parte da população a Bolsonaro, apesar de tantos problemas que ela enxerga no governo dele, a jornalista da GloboNews radicada em Brasília ironizou: “É preciso um estudo psicológico”.

QUEM É QUEM

A comentarista, que participou do painel junto com Letícia Gonçalves, colunista de Política de A Gazeta, fez uma breve análise dos principais candidatos que se apresentaram para enfrentar Bolsonaro nas eleições do ano que vem.

ALGO A DECLARAR?

Sobre Lula, Cantanhêde destacou que o petista é o favorito, como apontam as pesquisas, mas previu que o ex-presidente da República terá que sair do que chama de “zona de conforto” na campanha: “E o mensalão?” E o “Petrolão?” E a “Odebrecht?”, enumerou a jornalista sobre as prováveis cobranças que Lula vai enfrentar na corrida eleitoral.

TROCA O DISCO

Em relação a Sérgio Moro (Podemos), ela afirmou que o discurso anticorrupção do ex-juiz encontra eco na sociedade brasileira e que ele acertou em indicar Affonso Celso Pastore, ex-presidente do BC, como seu interlocutor na área econômica. “Moro, assim, quer mostrar que a preocupação do seu governo não será só a corrupção”, analisou.

DESENCANTO

Ao analisar a pré-candidatura de Ciro Gomes, Eliane Cantanhêde diz que o pedetista vai se desidratando porque “deixou de ser o novo, perdeu o encanto”.

BICADAS

E sobre o tumultuado e dividido PSDB? “É um fiasco total, não consegue nem fazer prévias”, sentenciou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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