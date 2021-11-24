Painel do Vitória Summit mostra como apostar em iniciativas inovadoras

O cientista, professor e empreendedor Silvio Meira e a especialista em Cidades Inteligentes e pesquisadora da Unicamp Raquel Cardamone são os convidados do painel "Como apostar em iniciativas inovadoras", transmitido ao vivo nesta página, nesta quinta-feira (25), às 10 horas. O evento faz parte da programação do Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021, promovido pela Rede Gazeta, que é realizado de forma híbrida neste ano por causa da pandemia do coronavírus.
Com o objetivo de discutir perspectivas políticas e econômicas do Espírito Santo e do país, o Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021 seguirá até esta sexta-feira (26) e terá a programação toda transmitida ao vivo em A Gazeta.
CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA
QUINTA FEIRA, 25 DE NOVEMBRO
- 8h30: Painel ES e MG: desafios e oportunidades para 2022 - Renato Casagrande, governador do ES; Romeu Zema, governador de MG; Teco Medina, economista e comentarista da CBN
- 10h: Painel Como apostar em iniciativas inovadoras - Silvio Meira, cientista, professor e empreendedor; Raquel Cardamone, pesquisadora da Unicamp e especialista em Cidades Inteligentes
- 11h40: Painel Reaprender a Aprender: desafios para pessoas e organizações - Zeca de Mello, filósofo, professor, doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e ex-padre
- 12h40: Almoço
SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO
- 18h30: Fim de Expediente - Teco Medina, Dan Stulbach e José Godoy entrevistam Nelson Motta
- 20h30: Happy Hour - Show de Vanessa da Mata