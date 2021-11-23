Rede Gazeta lança nesta quarta-feira o Anuário Espírito Santo 2021

"Talvez como em nenhum outro momento dos últimos 20 anos, empresários, gestores e governantes se viram obrigados a revisar a agenda e incluir, em todas as lacunas, a pauta da inovação. Por isso, a nossa proposta para este ano é trazer à luz boas iniciativas e ideias que possam ser abraçadas conjuntamente por empresas, prefeituras e pelo Estado. O objetivo é diminuir a distância que existe entre o privado e o público no que diz respeito à velocidade de modernização"