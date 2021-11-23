Rede Gazeta lança nesta quarta-feira o Anuário Espírito Santo 2021

Quase dois anos após o início da pandemia da Covid-19, o mundo ainda busca respostas para entender como será o "novo normal", tanto nas relações pessoais quanto nos negócios. Um dos consensos é que a retomada passa pelo investimento em inovação. Pensando nisso, a Rede Gazeta lança, nesta quarta-feira (24), o Anuário Espírito Santo 2021. Neste ano, a edição propõe um intercâmbio de informações entre iniciativas públicas e privadas a fim de discutir os processos de adaptação às demandas de um cenário econômico impactado pela pandemia.
Os conteúdos especiais trazem o conceito de Estado e cidades inteligentes e busca debater melhorias na qualidade de vida, a preservação do meio ambiente e possíveis caminhos para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.
Os interessados podem acessar o conteúdo, incluindo matérias especiais e dados econômicos sobre todos os municípios do ES, microrregiões e o Estado, na página do Anuário em A Gazeta. Além disso, a versão impressa também será enviada para os assinantes anuais do site e distribuída aos participantes durante o Painel Anuário, no Vitória Summit 2021, que começa nesta quarta-feira (24) e vai até sexta (26), no Hotel Senac Ilha do Boi. Uma versão em PDF também estará disponível para download em A Gazeta.
Com o tema "Infraestrutura e Logística - Os caminhos que levam para o futuro", o painel de lançamento terá a participação do presidente do Conselho de Logística e Energia da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Gustavo Barbosa, do diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, e do presidente da Suzano, Walter Shalka.
A transmissão será realizada no site e nas redes sociais oficiais de A Gazeta. O público presente será composto por convidados, devido aos protocolos de segurança contra a Covid-19.
O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, destaca que o Anuário 2021 traz um raio-X dos 78 municípios do Espírito Santo e tem como objetivo debater melhorias na qualidade de vida, a preservação do meio ambiente e possíveis caminhos para um desenvolvimento econômico e sustentável.
"Talvez como em nenhum outro momento dos últimos 20 anos, empresários, gestores e governantes se viram obrigados a revisar a agenda e incluir, em todas as lacunas, a pauta da inovação. Por isso, a nossa proposta para este ano é trazer à luz boas iniciativas e ideias que possam ser abraçadas conjuntamente por empresas, prefeituras e pelo Estado. O objetivo é diminuir a distância que existe entre o privado e o público no que diz respeito à velocidade de modernização"
Além dos balanços atuais do cenário econômico capixaba, o Anuário 2021 promove algumas projeções para o próximo ano e apresenta perspectivas de cada segmento.