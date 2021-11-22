Vitória Summit é oportunidade para encontrar novos rumos, dizem empresários

Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta, durante a abertura do Vitória Summit 2020 Crédito: Adessandro Reis

Rede Gazeta entre a próxima quarta (24) e sexta-feira (26), na Capital, é que 2022 seja um ano de recuperação. Há quase dois anos, o Brasil e o mundo enfrentam a pandemia da Covid-19 que, em pouco tempo, trouxe mudanças drásticas ao modo de viver da sociedade, em especial na cadeia produtiva e na política. Porém, a expectativa de empresários do Estado que vão participar do Vitória Summit – Encontro de Líderes 2021 , promovido pelaentre a próxima quarta (24) e sexta-feira (26), na Capital, é que 2022 seja um ano de recuperação.

Para eles, o evento – que neste ano acontece de forma híbrida no Hotel Senac Ilha do Boi, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, e com transmissão ao vivo em A Gazeta – é uma oportunidade para dialogar sobre o futuro e encontrar novos horizontes.

“A pandemia nos fez repensar praticamente tudo, estratégias e planejamentos empresariais, o nosso relacionamento com família e amigos, nossa rotina de trabalho, nossa vida doméstica. E, geralmente, quando você para para repensar, você aprende a fazer diferente. É assim que eu vejo este atual momento e as discussões que serão suscitadas no Summit 2021”, destaca Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca.

Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca: “A pandemia nos fez repensar praticamente tudo". Crédito: Grupo Águia Branca/ Divulgação

Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal, afirma que a velocidade das mudanças vividas hoje exige olhares atentos e adequação rápida. Para ele, o Vitória Summit oferece uma chance ímpar de reflexão e ação.

“Para retomarmos o crescimento, precisamos pautar os novos tempos, seja debatendo os próximos passos, seja compartilhando ideias com outros líderes e empreendedores. O Vitória Summit é, sem dúvida, um excelente palco para isso: um espaço onde poderemos debater sobre esses novos caminhos e as formas de alavancarmos as atividades produtivas, e potencializarmos o desenvolvimento das nossas cidades e da qualidade de vida de todos os capixabas”, ressalta.

Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal: Para retomarmos o crescimento, precisamos pautar os novos tempos, seja debatendo os próximos passos, seja compartilhando ideias com outros líderes e empreendedores". Crédito: Mosaico Imagem/ArcelorMittal/ Divulgação

Segundo o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, estar ao lado de outras lideranças será uma grande contribuição para o planejamento das ações do próximo ano.

“Participar do Summit é uma grande oportunidade para nós, enquanto líderes e gestores. Antever os cenários e discutir novas possibilidades, com tantos atores e visões distintas, contribuirá para o planejamento dos próximos anos. Vivemos um período de transição decisivo para as empresas e para todo o Brasil. São novos modelos de gestão e de negócios e novos estilos de vida. Planejar como agir daqui para frente significa trazer a agenda para perto e entender toda a complexidade dessa evolução”, frisa.

Fernando Ronchi, diretor-presidente da Unimed Vitória: "Participar do Summit é uma grande oportunidade para nós, enquanto líderes e gestores". Crédito: Unimed/ Divulgação

Apesar das dificuldades em nível nacional, o Espírito Santo acumula crescimento de 7,9% em seu Produto Interno Bruto (PIB) no ano e supera o desempenho nacional. Segundo Fabrício José da Silva, gerente executivo Industrial da Suzano Aracruz, essa é apenas uma mostra do que pode ser alcançado em 2022.

“O Espírito Santo tem um potencial enorme a ser balizado. Enquanto empresa, estamos aqui para, juntos, fazer mais e melhor. Uma iniciativa como o Vitória Summit coloca à mesa atores que podem fazer a diferença e atuar nessa transformação cultural e mudança de mindset no nosso Estado.”

Fabrício José da Silva, gerente executivo Industrial da Suzano Aracruz: “O Espírito Santo tem um potencial enorme a ser balizado". Crédito: Suzano/ Divulgação

A mesma expectativa é compartilhada pelo Sicoob ES. O presidente Bento Venturim espera que o Summit seja um passo para ampliar as possibilidades.

“O debate sobre as perspectivas e oportunidades é muito importante para que saibamos em que patamar estamos e aonde podemos chegar. Quando compartilhamos visões diversas de maneira estratégica, conseguimos ampliar as possibilidades, enxergar os rumos e ajustar os planejamentos. Por isso, eventos como o Vitória Summit são de vital necessidade, sobretudo no momento em que estamos vivendo.”

Bento Venturim, presidente do Sicoob ES: "Eventos como o Vitória Summit são de vital necessidade, sobretudo no momento em que estamos vivendo" Crédito: Joacir Azeredo/ Divulgação

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, enfatiza que o encontro entre lideranças do ES é um prenúncio de tempos melhores para o Estado. "Este é um momento de muitos desafios para a economia e para a política. Novas ideias são necessárias e o Summit da Gazeta, que reúne empresários e palestrantes de tanta relevância, trará debates amplos e deverá nos ajudar a ter mais subsídios para as mudanças a serem implementadas nestes novos tempos."

José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio/ES: " Novas ideias são necessárias e o Summit da Gazeta trará debates amplos" Crédito: Mônica Zorzanelli

SAIBA MAIS

O Vitória Summit – Encontro de Líderes 2021, evento promovido pela Rede Gazeta que acontece de quarta (24) a sexta-feira (26), será realizado neste ano de forma híbrida. A parte presencial é para convidados, mas a programação será transmitida ao vivo em A Gazeta, na página www.agazeta.com.br/vitoriasummit.

PROGRAMAÇÃO:

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO

8h30: Abertura - Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta

Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta 8h45: Palestra – Cenário Político 2022 - Eliane Cantanhêde, jornalista

Palestra – Cenário Político 2022 - Eliane Cantanhêde, jornalista 10h: Painel Anuário ES - Representantes do Instituto Jones dos Santos Neves, Suzano e Findes

Painel Anuário ES - Representantes do Instituto Jones dos Santos Neves, Suzano e Findes 11h15: Painel Economia - Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central; Paulo Hartung, ex-governador do ES

QUINTA FEIRA, 25 DE NOVEMBRO

8h30: Painel ES e MG: desafios e oportunidades para 2022 - Renato Casagrande, governador do ES; Romeu Zema, governador de MG; Teco Medina, economista e comentarista da CBN

Painel ES e MG: desafios e oportunidades para 2022 - Renato Casagrande, governador do ES; Romeu Zema, governador de MG; Teco Medina, economista e comentarista da CBN 10h: Painel Como apostar em iniciativas inovadoras - Silvio Meira, cientista, professor e empreendedor; Raquel Cardamone, pesquisadora da Unicamp e especialista em Cidades Inteligentes

Painel Como apostar em iniciativas inovadoras - Silvio Meira, cientista, professor e empreendedor; Raquel Cardamone, pesquisadora da Unicamp e especialista em Cidades Inteligentes 11h40: Painel Reaprender a Aprender: desafios para pessoas e organizações - Zeca de Mello, filósofo, professor, doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e ex-padre

Painel Reaprender a Aprender: desafios para pessoas e organizações - Zeca de Mello, filósofo, professor, doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e ex-padre 12h40: Almoço