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Renata Rasseli

Programa "Fim de Expediente" entrevista Nelson Motta ao vivo em Vitória

Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy apresentam o programa da Rádio CBN, no dia 26 novembro, no encerramento do Vitória Summit 2021, promovido pela Rede Gazeta

Públicado em 

14 nov 2021 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina
Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina comandam o  programa "Fim do Expediente" da Rádio CBN Crédito: Divulgação
Vitória Summit 2021 está chegando: nos próximos dias 24, 25 e 26 de novembro, o evento promete trazer debates importantes sobre o futuro político e econômico do país. Tendo como palco o Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, a edição deste ano vai discutir a retomada pós-pandemia e as eleições presidenciais de 2022.
Na sexta-feira (26), último dia do evento, as discussões continuam, mas com clima mais descontraído. Logo início da noite, os convidados poderão afrouxar as gravatas para acompanhar, ao vivo, a transmissão do programa Fim de Expediente, da rádio CBN. Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy vão apresentar o programa diretamente de Vitória.

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O convidado do trio de apresentadores será o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta. Em uma conversa informal, Motta vai compartilhar um pouco de sua história e, como de costume no FDE, comentar as principais notícias da semana em economia e política.
Vanessa da Mata
Vanessa da Mata canta no Vitória Summit 2021 Crédito: Reprodução/ Instagram/Vanessa da Mata
Após a transmissão do programa, o Vitória Summit caminha para o encerramento de mais uma edição. Com clima de happy hour, os presentes poderão comemorar ao som de um show exclusivo da cantora Vanessa da Mata.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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