Programa "Fim de Expediente" entrevista Nelson Motta ao vivo em Vitória

Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina comandam o programa "Fim do Expediente" da Rádio CBN Crédito: Divulgação

Vitória Summit 2021 está chegando: nos próximos dias 24, 25 e 26 de novembro, o evento promete trazer debates importantes sobre o futuro político e econômico do país. Tendo como palco o Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, a edição deste ano vai discutir a retomada pós-pandemia e as eleições presidenciais de 2022.

Na sexta-feira (26), último dia do evento, as discussões continuam, mas com clima mais descontraído. Logo início da noite, os convidados poderão afrouxar as gravatas para acompanhar, ao vivo, a transmissão do programa Fim de Expediente, da rádio CBN. Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy vão apresentar o programa diretamente de Vitória.

O convidado do trio de apresentadores será o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta. Em uma conversa informal, Motta vai compartilhar um pouco de sua história e, como de costume no FDE, comentar as principais notícias da semana em economia e política.

Vanessa da Mata canta no Vitória Summit 2021 Crédito: Reprodução/ Instagram/Vanessa da Mata