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Informação e descontração

Em Vitória, Bocardi apresenta Ponto Final CBN nesta sexta-feira (04)

Essa é a primeira vez que o programa de Bocardi e Carolina Morand será feito fora dos estúdios de São Paulo; o apresentador também será o convidado do Fim de Expediente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 10:51

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 10:51

Apresentador começou sua carreira no rádio, em 1997. Hoje, comanda o Ponto Final CBN
Apresentador começou sua carreira no rádio, em 1997. Hoje, comanda o Ponto Final CBN Crédito: Instagram Rodrigo Bocardi (@rodrigobocardi)
Depois de mais de 20 anos longe do rádio, onde começou a carreira, o jornalista Rodrigo Bocardi voltou ao meio de comunicação no último mês para comandar o Ponto Final CBN, ao lado da colega Carolina Morand. Nesta sexta-feira (04), além de estar à frente da atração, ele será o convidado do Fim de Expediente. Os dois programas serão apresentados diretamente do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, a partir das 17 horas.
De acordo com Bocardi, será uma honra participar do Fim de Expediente, no qual estará pela primeira vez. O bate-papo com o ator Dan Stulbach, o escritor José Godoy e o economista Teco Medina será sobre a vida e a trajetória profissional do jornalista.
O âncora, que também é apresentador do Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil, já cobriu uma Copa do Mundo, com apenas um ano de carreira, em 1998, e foi correspondente da TV Globo durante quatro anos em Nova York. Entre inúmeras coberturas marcantes em sua trajetória profissional estão a do escândalo do Mensalão; o acidente com o avião da TAM, em Congonhas; a posse do ex-presidente dos EUA Barack Obama; e a morte do astro pop Michael Jackson.

PONTO FINAL CBN  

Há três semanas à frente da atração diária Ponto Final CBN, o jornalista revela que tem sido um prazer estar trabalhando novamente no rádio, sobretudo na CBN. A experiência no mundo do rádio é fascinante. Melhor ainda porque estamos presentes em todo o Brasil, durante três horas, levando informação de maneira descontraída. Chegamos ao final do dia fazendo um balanço das notícias mais importantes, de uma maneira leve, conta Bocardi.

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Para o apresentador, foram muitas transformações tanto no veículo de comunicação quanto na sua própria vida em duas décadas, desde o momento em que começou na apuração de notícias para rádio e TV, em 1997. O rádio mudou muito e hoje está em todo lugar. No streaming, no site. É digital. Além disso, agora sou outra pessoa, com muito mais experiência, afirma.
Bocardi finaliza que está animado para comandar o seu programa, nesta sexta-feira (04), diretamente do cartão-postal capixaba: a Ilha do Boi.

COMO ACOMPANHAR

  • Sexta-feira (04)
  •  Ponto Final CBN: a partir das 17h (transmissão CBN Vitória) 
  •  Fim de Expediente: a partir das 18h30 (transmissão CBN Vitória e site A Gazeta)

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