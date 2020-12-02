Painel 'Reconstrução da economia capixaba' marca lançamento do Anuário

A Rede Gazeta lança, nesta quinta-feira (3), o Anuário Espírito Santo 2020, que traz uma análise sobre os impactos da Covid-19 nos diversos segmentos do Estado, como economia, saúde e educação. O lançamento será durante o Vitória Summit 2020, com o painel "A Reconstrução da economia capixaba pós-pandemia e perspectivas para 2021", que terá a participação do governador Renato Casagrande e do secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal.
O painel será transmitido ao vivo por A Gazeta, às 17 horas desta quinta-feira (3), com mediação da jornalista Beatriz Seixas, colunista de economia de A Gazeta.
O Anuário 2020 traz um balanço de quais foram os aprendizados e os principais impactos gerados pela pandemia do novo coronavírus nos setores produtivos e quais são as perspectivas de cada segmento para retomar o crescimento do Espírito Santo.