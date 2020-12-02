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Vitória Summit

Painel 'Reconstrução da economia capixaba' marca lançamento do Anuário

O governador Renato Casagrande e o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, participam de live nesta quinta-feira, sobre as perspectivas para o Espírito Santo no pós-pandemia

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 11:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 11:52
Renato Casagrande durante Espírito Santo o lançamento do plano de investimentos nesta quinta-feira (26)
Renato Casagrande durante Espírito Santo o lançamento do plano de investimentos nesta quinta-feira (26) Crédito: Ricardo Medeiros
Rede Gazeta lança, nesta quinta-feira (3), o Anuário Espírito Santo 2020, que traz uma análise sobre os impactos da Covid-19 nos diversos segmentos do Estado, como economia, saúde e educação. O lançamento será durante o Vitória Summit 2020, com o painel "A Reconstrução da economia capixaba pós-pandemia e perspectivas para 2021", que terá a participação do governador Renato Casagrande e do secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal.
O painel será transmitido ao vivo por A Gazeta, às 17 horas desta quinta-feira (3), com mediação da jornalista Beatriz Seixas, colunista de economia de A Gazeta.
Anuário 2020 traz um balanço de quais foram os aprendizados e os principais impactos gerados pela pandemia do novo coronavírus nos setores produtivos e quais são as perspectivas de cada segmento para retomar o crescimento do Espírito Santo.

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