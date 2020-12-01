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Panorama e perspectivas

Rede Gazeta lança nesta quinta-feira o Anuário Espírito Santo 2020

Nova edição mostra as ações que vão contribuir para o ES vencer as crises econômicas e financeiras trazidas pela Covid-19. Com um raio-x de todo o Estado, publicação é aliada na busca por soluções inovadoras para o período pós-pandemia

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 16:32
Anuário Espírito Santo será lançado pela Rede Gazeta nesta quarta-feira (2)
Nova edição do Anuário da Rede Gazeta trás uma análise profunda dos setores da economia e dos desafios para os futuros gestores municipais Crédito: Divulgação
Rede Gazeta lança nesta quinta-feira (3) o Anuário Espírito Santo 2020. A edição deste ano traz uma análise sobre os impactos da Covid-19 nos diversos segmentos do Estado, como economia, saúde e educação. O conteúdo mostra os projetos que devem ajudar a atividade econômica capixaba recomeçar e reprogramar ações para a volta do crescimento social, dos empregos e da geração de riquezas.
Neste ano, o lançamento ocorre durante o Vitória Summit 2020, evento digital realizado pela Rede Gazeta. Diante das transformações vividas nos últimos meses devido à crise sanitária instaurada no Brasil e no mundo, a publicação permite uma análise aprofundada, com dados e estatísticas sobre a economia, saúde, educação, infraestrutura, entre outros temas fundamentais para o desenvolvimento dos 78 municípios capixabas.

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Por meio do Anuário, é possível fazer um balanço de quais foram os aprendizados e os principais impactos gerados pela pandemia do novo coronavírus nos setores produtivos e quais são as perspectivas de cada segmento para retomar o crescimento do Espírito Santo.
Segundo o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, essa edição é uma ferramenta para nortear a busca por soluções inovadoras para o próximo ano.
Café Lindenberg
Café Lindenberg, diretor-geral da Rede Gazeta Crédito: A Gazeta/Divulgação
"Sem a certeza de quando uma vacina para a Covid-19 estará disponível, parte das incertezas que vivemos hoje vai se arrastar para 2021. Entretanto, não podemos esperar por isso de braços cruzados. Com esta edição do Anuário, a Rede Gazeta reafirma seu compromisso a serviço de toda a população, ajudando a clarear caminhos para o desenvolvimento do Espírito Santo no pós-pandemia que, esperamos, venha o quanto antes"
Café Lindenberg - Diretor-geral da Rede Gazeta
Os convidados do Vitória Summit 2020 vão ganhar, em primeira mão, a versão impressa da publicação. A partir de sexta-feira (4), os  exemplares também estarão disponíveis para venda na banca do Japonês, na Praia do Canto, em Vitória; e na banca da Jane, na Praia da Costa, em Vila Velha, no valor de R$ 34,90.
Assinantes de A Gazeta têm um desconto especial e podem adquirir o Anuário por R$ 14,90, inclusive via call center. Uma versão on-line da publicação também estará acessível no site de A Gazeta.
* Karolyne Bertordo é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora do Estúdio Gazeta Flávia Martins.

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