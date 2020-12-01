Rede Gazeta lança nesta quinta-feira o Anuário Espírito Santo 2020

"Sem a certeza de quando uma vacina para a Covid-19 estará disponível, parte das incertezas que vivemos hoje vai se arrastar para 2021. Entretanto, não podemos esperar por isso de braços cruzados. Com esta edição do Anuário, a Rede Gazeta reafirma seu compromisso a serviço de toda a população, ajudando a clarear caminhos para o desenvolvimento do Espírito Santo no pós-pandemia que, esperamos, venha o quanto antes"