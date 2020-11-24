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Debate em Vitória

Mourão discute, no ES, caminhos para a economia no pós-pandemia

Vice-presidente da República é um dos participantes do Vitória Summit 2020, evento que será promovido pela Rede Gazeta de 2 a 4 de dezembro

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 18:18

Públicado em 

24 nov 2020 às 18:18
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai participar do evento Vitória Summit 2020
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai participar do evento Vitória Summit 2020 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai abrir a edição 2020 do Vitória Summit, no próximo dia 2 de dezembro, em Vitória. O evento, realizado pela Rede Gazeta, vai discutir os caminhos para retomada da economia pós-pandemia no Espírito Santo. Para uma plateia seleta de convidados, formada por líderes empresariais e políticos, o vice-presidente vai abordar os desafios e possíveis soluções para o Brasil na geração de desenvolvimento.

O PODER DO VOTO EM MEIO À COVID-19

Além do vice-presidente Hamilton Mourão, o Vitória Summit - que acontece logo após a realização do segundo turno das eleições municipais - vai receber o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Roberto Barroso, em palestra no dia 4 de dezembro. Ao longo de três dias de programação, o evento, exclusivo para convidados, vai alternar atividades presenciais e on-line.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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