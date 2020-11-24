Investimento em ferrovia de MG pode triplicar chegada de carga no ES

Governador Renato Casagrande e a presidente da Findes, Cris Samorini, se reuniram com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado Crédito: Divulgação/Secom-ES

O governador Renato Casagrande vai pleitear juntamente dos governos de Minas Gerais e de Goiás um investimento de R$ 3 bilhões na Ferrovia Centro Atlântica (FCA) que poderá triplicar o volume de carga que chega ao Espírito Santo pelo transporte ferroviário a partir da região central do país. O pedido será feito ao governo federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Sempre que tem a renovação antecipada, a empresa que recebe essa autorização para continuar com contrato apresenta um plano de investimentos para a ANTT. Nossa articulação é pra que parte desse investimento seja na própria FCA, afirmou o governador Casagrande.



Essa ferrovia tem vários ramais, em diversos Estados brasileiros. Um dos mais importantes liga Goiás à Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde a malha se conecta com a da Estrada de Ferro Vitória a Minas, até o Espírito Santo. O conjunto dessas ferrovias é chamado de Corredor Centro-Leste.

Contudo, há um trecho problemático na Serra do Tigre, em Minas Gerais, onde a FCA foi construída passando por um terreno elevado, o que reduz a velocidade praticada pelas locomotivas e aumenta o consumo de combustível.

"Estamos pedindo que parte desses investimentos seja na Serra do Tigre, que é um gargalo que reduz muito o tempo médio de quilômetro por hora da ferrovia e limita a ampliação da capacidade em termo de quantidade de toneladas de transporte de grãos e outros produtos que vêm daquela região" Renato Casagrande - Governador do ES

A proposta é que seja feito um contorno ferroviário de 360 quilômetros nessa região para resolver esse gargalo, permitindo assim que a rota até o Espírito Santo se torne mais atrativa para os produtores do Centro-Oeste do país, que hoje acabam optando pelo escoamento de grãos e fertilizantes em portos do Rio de Janeiro e São Paulo. A obra tem custo previsto de R$ 3 bilhões.

A ferrovia fica muito mais competitiva, consegue transportar mais toneladas e por isso é importante esse investimento. Ele pode atrair novas cargas para o Estado e para os produtores de Goiás e Minas Gerais, agrícolas ou não, nossos portos são mais eficientes e poderiam importar ou exportar com um custo menor, diz.

A expectativa do governo é de que, uma vez concluída a intervenção, o volume de cargas que chegam por ferrovias daquela região triplique, passando das atuais 10 milhões de toneladas para 31 milhões de toneladas por ano.



É um corredor importante para o Brasil, não só para o Espírito Santo, Goiás e Minas. Temos o porto da Imetame, o porto da Codesa que vai ser privatizada e o Porto Central. São perspectivas portuárias importantes que permitem que a gente possa buscar esses investimentos, afirmou o governador.

O plano de investimentos da FCA para manutenção da concessão deve ser apresentado em janeiro pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para consulta pública.

O Estado quer que haja uma proposta consolidada para que o contorno da Serra do Tigre seja incluído nesse plano através de negociação com a empresa concessionária ou, posteriormente, com acordos junto ao governo federal ou ao Tribunal de Contas da União.