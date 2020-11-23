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Logística

Casagrande busca agilizar ferrovia que liga ES a Minas Gerais e Goiás

Governador participa de reuniões para articular a consolidação do Corredor Centro-Leste. Obra vai tornar Estado mais competitivo no transporte de todos os tipo de carga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 12:18

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 12:18

Governador Renato Casagrande e a presidente da Findes, Cris Samorini, se reúnem com o governador de Goiás. Ronaldo Caiado
Governador Renato Casagrande e a presidente da Findes, Cris Samorini, se reúnem com o governador de Goiás. Ronaldo Caiado Crédito: Divulgação/Secom-ES
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), se reúne nesta segunda-feira (23) com os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para dar prosseguimento às articulações para a consolidação do trecho ferroviário denominado Corredor Centro-Leste, que interliga os três Estados.
Casagrande busca agilizar ferrovia que liga ES a Minas Gerais e Goiás
Acompanhado do secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, e da presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, o governador cumpriu a primeira parte da agenda em Goiânia pela manhã com Caiado. Segundo ele, a reunião ressalta o desejo de uma articulação regional para unificar as ações dos três Estados em torno de um projeto que melhore a eficiência logística do Brasil.
O Corredor Centro-Leste é uma excelente oportunidade para o país, com pouco investimento e que viabiliza a logística de transporte de grãos e produtos industrias com muita produtividade. O debate que fizemos, a consolidação desse projeto, para que possa se colaborar com país, para que ele seja mais eficiente, destaca Casagrande. 
O governador defende que como Goiás é um grande produtor de grãos, é possível, através do aumento da eficiência logística, reduzir o custo final ao produtor e ao consumidor, aumentando também a competitividade do Brasil. Hoje, segundo ele, o custo Brasil no que se refere a transporte é alto e isso só se resolve com investimentos em logística.

RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO DA FCA

Esse corredor já existe atualmente, conectando os portos da Grande Vitória aos Estados da Região Centro-Oeste pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA), concedida à VLI, e depois pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), administrada pela Vale. Mas, para aumentar o transporte de cargas no trecho, seriam necessários investimentos para melhorar a malha atual, o que os três governadores defendem que seja feito através de recursos da renovação da concessão da FCA.
A oportunidade que temos é agora na renovação da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), que será proposta ao governo federal e à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). É neste momento que a gente tem que atuar, para que investimento que melhore esse corredor, seja feito nessa renovação, destaca Casagrande.

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A consulta pública para a prorrogação do contrato da FCA deve ser realizada em janeiro, de acordo com o governador. A ANTT vai colocar o plano de investimento de renovação de concessão da ferrovia para que todos possam opinar, assim como foi feito na renovação da EFVM.  Até lá os três Estados precisam ter uma proposta consolidada e efetiva para que a gente faça à agência, complementa.
Para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a proposta visa oferecer uma alternativa de transporte mais barato e que, ao mesmo, tempo, poderá dar uma competitividade maior para a indústria automobilística, farmacêutica, de mineração e agropecuária do Estado.
Tudo tudo aquilo que Goiás demanda hoje para ser competitivo. Estamos com a proposta que Casagrande nos trouxe de todos nós abraçarmos também como alternativa de chegarmos ao porto do ES, diz Caiado.
No início da noite desta segunda-feira (23), Casagrande também se reunirá com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em Belo Horizonte.

FERROVIAS NA MIRA DO ES

Um grupo de trabalho foi articulado no final de outubro, entre o governo e a Findes, para estudar e qualificar projetos de infraestrutura. Uma dessas iniciativas prioritárias é a melhoria do Corredor Centro-Leste, considerada uma conexão estratégica para escoamento de grãos e fertilizantes
Hoje, a maior parte dessas cargas acaba indo diretamente para os portos do Rio de Janeiro e São Paulo. Um dos motivos desse gargalo está na região da Serra do Tigre, em Minas Gerais, já que a ferrovia por lá foi construída subindo o morro. O trecho tem uma grande inclinação, o que acaba trazendo muita ineficiência, porque as locomotivas precisam gastar mais combustível.
O Contorno da Serra do Tigre é uma luta antiga do governo mineiro e que agora passou a ser defendida pelo governo do Espírito Santo e de Goiás. O ramal seria construído entre as cidades de Patrocínio e Sete Lagoas e deve demandar um investimento na ordem de R$ 3,1 bilhões.
Apesar de a obra não ser no Espírito Santo, o investimento poderia tornar o Estado mais competitivo em todos os tipos de cargas e ajudar a produção do agronegócio vir em maior quantidade para ser escoada pelo Estado.

Atualização

23/11/2020 - 2:43
Após a publicação desta matéria, feita com a informação inicial que havia sido publicada pelo governador no Twitter, o governo do Estado divulgou mais detalhes sobre as reuniões e também as explicações dadas pelos governadores Ronaldo Caiado e Renato Casagrande após o encontro. O texto foi atualizado.

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