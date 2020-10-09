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Infraestrutura

Governo federal não se entende em prazo de ferrovia no ES

Em pouco menos de um mês, integrantes do Ministério da Infraestrutura deram prazos diferentes para a construção da ferrovia que vai ligar Cariacica a Anchieta

Públicado em 

08 out 2020 às 21:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Ferrovia: malha ferroviária entre Cariacica e Anchieta vai ter 90 quilômetros de extensão
Ferrovia: malha ferroviária entre Cariacica e Anchieta vai ter 90 quilômetros de extensão Crédito: Daniel Kirsch/Pixabay
Durou apenas 20 dias a ilusão de que as obras da ferrovia EF 118, ligando Cariacica a Anchieta, poderiam ficar prontas "até 2022, no mais tardar em 2023", como anunciou o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em 15 de setembro. A coluna chegou inclusive a chamar a atenção para esse cronograma nada realista.
No dia 5 de outubro, em visita ao Estado para agendas nas áreas portuária e rodoviária, foi a vez de o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, dar novos prazos. Desta vez, mais factíveis. Freitas estima que o projeto executivo seja finalizado em 2022 e neste mesmo ano as obras sejam iniciadas
Ainda que a data prevista pelo ministro faça mais sentido, ela não deixa de ser bem otimista, afinal um projeto como o da construção de um ramal ferroviário de 90 quilômetros exige a superação de etapas complexas como licenças ambientais e desapropriações ao longo da sua extensão, trâmites que, historicamente no país, demandam tempo. Agora, é aguardar os próximos anúncios e torcer para que não sejam prevendo a postergação (mais uma vez) do cronograma.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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