Governo federal não se entende em prazo de ferrovia no ES

Ainda que a data prevista pelo ministro faça mais sentido, ela não deixa de ser bem otimista, afinal um projeto como o da construção de um ramal ferroviário de 90 quilômetros exige a superação de etapas complexas como licenças ambientais e desapropriações ao longo da sua extensão, trâmites que, historicamente no país, demandam tempo. Agora, é aguardar os próximos anúncios e torcer para que não sejam prevendo a postergação (mais uma vez) do cronograma.