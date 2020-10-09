Governo federal não se entende em prazo de ferrovia no ES

Durou apenas 20 dias a ilusão de que as obras da ferrovia EF 118, ligando Cariacica a Anchieta, poderiam ficar prontas "até 2022, no mais tardar em 2023", como anunciou o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em 15 de setembro. A coluna chegou inclusive a chamar a atenção para esse cronograma nada realista.
No dia 5 de outubro, em visita ao Estado para agendas nas áreas portuária e rodoviária, foi a vez de o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, dar novos prazos. Desta vez, mais factíveis. Freitas estima que o projeto executivo seja finalizado em 2022 e neste mesmo ano as obras sejam iniciadas.
Ainda que a data prevista pelo ministro faça mais sentido, ela não deixa de ser bem otimista, afinal um projeto como o da construção de um ramal ferroviário de 90 quilômetros exige a superação de etapas complexas como licenças ambientais e desapropriações ao longo da sua extensão, trâmites que, historicamente no país, demandam tempo. Agora, é aguardar os próximos anúncios e torcer para que não sejam prevendo a postergação (mais uma vez) do cronograma.