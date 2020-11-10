"Precisamos repensar a forma de remunerar o serviço público", diz Vescovi

Só tem uma forma de o país conseguir atender aos mais vulneráveis no pós-pandemia: reestruturando a assistência social no Brasil. Por que eu digo isso? Criar um novo programa não cabe no teto de gastos. Então, nós voltamos para o dilema: atender os mais vulneráveis ou retirar a âncora que dá sustentação à organização da economia no Brasil. Para sair desse dilema, a única saída é haver uma ampla reestruturação da assistência social. Traduzindo o que eu tô te falando: nós temos hoje somente no orçamento federal despesas da ordem de R$ 160 bilhões voltadas à assistência social, estamos falando do abono salarial, do benefício de prestação continuada, do seguro defeso, de uma série de programas que já foram ao logo dos anos constituídos, muitos deles muito antigos e que foram se somando. Não necessariamente foram repensando a assistência social, eles foram se somando ao longo do tempo. Então, o que precisamos fazer, neste momento, até para modernizar essa assistência, é rever tudo isso, partir de um bom diagnóstico do que nós temos em termos de vulnerabilidade social, enfrentar o problema da desigualdade do Brasil, que é gravíssimo e que inclusive ajuda também a conter o nosso potencial de crescimento, e refazer a alocação desses R$ 160 bilhões. Não é pouco dinheiro. Teríamos condições, se começássemos do zero, a atender os mesmos vulneráveis ou até mais beneficiários. Obviamente alguns grupos que hoje estão sendo atendidos por eventuais distorções, fraudes e tal, quanto a isso não caberia mais. Seria a hora de rever isso também. Com o mesmo dinheiro temos condições de atacar de forma muito mais eficiente o problema da desigualdade. O desenho do tamanho do benefício, os tipos de benefícios que estariam dentro do programa, você tem benefícios que são transferências, tem outros benefícios que são seguros para um momento de desemprego e perda de renda, tem outros que são voltados a dar incentivos para que as famílias mantenham as suas crianças na escola, mantenham cuidados com a saúde, então, é muito na linha do que já é o Bolsa Família, que é super bem avaliado, mas com mais mecanismos e ainda mais moderno. O Bolsa Família custa R$ 35 bilhões por ano. Você veja o que não poderíamos fazer com todos esses R$ 160 bilhões. Agora, é uma discussão difícil? Extremamente difícil, mas é a única saída que teríamos neste momento dado o tamanho das restrições que enfrentamos nas contas públicas do Brasil.