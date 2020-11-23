Vitória Summit 2020 reúne políticos e empresários para planejar o ES pós-pandemia

Hamilton Mourão, vice-presidente do país, vai ser um dos palestrantes do Vitória Summit 2020. O evento vai ser realizado de forma híbrida, entre os dias 2 e 4 de dezembro Crédito: Romério Cunha/VPR

O ano de 2020, com suas crises econômica e política somadas à pandemia do novo coronavírus, vai deixar cicatrizes profundas em todo o mundo. No entanto, a proximidade de um novo ano e a expectativa pela aprovação de uma vacina para a Covid-19 obrigam governos e o setor produtivo a olharem para o horizonte e prepararem uma base sólida para a retomada das atividades. É esse o espírito do Vitória Summit 2020, promovido pela Rede Gazeta entre os dias 2 e 4 de dezembro.

O evento acontecerá de forma híbrida, com atividades presenciais restritas a 80 convidados, e painéis digitais para discutir os rumos da política e da economia no pós-pandemia. Participam desse encontro de cúpula as principais autoridades políticas e empresariais do Espírito Santo. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, são presenças confirmadas na programação.

"O Vitória Summit será uma oportunidade de reunirmos uma plateia qualificada e com capacidade de discutir novas práticas e soluções para que o Estado saia dessa crise sem precedentes de forma ágil, mais modernizado e competitivo. Desde 2005 a Rede Gazeta tem esse compromisso anual de reunir tomadores de decisão e formadores de opinião para olhar a bússola estadual a fim de seguir caminhos seguros para a sociedade." Café Lindenberg - Diretor-geral da Rede Gazeta

O diretor de Negócios, Marcello Moraes, destaca uma característica singular do Vitória Summit 2020: ser um evento que já nasce com fôlego de inovação e flexibilidade ao unir ações presenciais e digitais. "Se há algo de positivo que possa ser tirado da pandemia, é a capacidade de pensarmos em soluções mais modernas e eficientes de produzir conteúdo e levantar discussões mesmo à distância. Vamos trazer para os nossos convidados, de maneira virtual, palestrantes de peso nacional com análises em cima do que está acontecendo agora", frisa.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Quarta-feira (02/12)

15h: Abertura do evento (presencial/on-line) - Café Lindenberg (Diretor-geral da Rede Gazeta)

15h05: Os desafios da Nação e soluções para um futuro de prosperidade (presencial/on-line) - Hamilton Mourão (vice-presidente da república) e Daniela Abreu (jornalista)

17h: Quais os desafios políticos para o próximo ano? (presencial/on-line) - Natuza Nery (jornalista e comentarista da Globonews), Carlos Melo (cientista político) e Daniela Abreu (jornalista)

Quinta-feira (03/12)

15h: O novo normal, seus impactos na economia e quais perspectivas para o Brasil (on-line) - Teco Medina (economista e comentarista da CBN) e Maílson da Nóbrega (economista)

17h: Painel Anuário: A reconstrução da economia capixaba pós-pandemia e perspectivas para 2021 (on-line) - Beatriz Seixas (jornalista), Bruno Funchal (secretário do Tesouro Nacional) e Renato Casagrande (governador do Estado)

Sexta-feira (04/12)

14h: Painel Papo de CEO (presencial/on-line) - Carlos Júlio (empresário, professor e escritor da área de negócios), Luiza Helena Trajano (CEO Magazine Luiza) e Maria Silvia Bastos (CEO Goldman Sachs)

16h: Democracia e saúde pública: realizando eleições em meio à pandemia (on-line) - Luiz Barroso (ministro do STF) e Daniela Abreu (jornalista)

18h30: Programa Fim de Expediente (CBN) (presencial/on-line) - Teco Medina, Dan Stulbach, José Godoy, Rodrigo Bocardi (jornalista da Rede Globo, convidado).