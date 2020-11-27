Vitória Summit promove debate entre CEOs nacionais

Luiza Trajano e Maria Silvia Bastos Marques vão participar do Vitória Summit 2020, promovido pela Rede Gazeta Crédito: Montagem AG/Imagens: divulgação

A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, e Maria Silvia Bastos Marques, presidente do Conselho Consultivo do Goldman Sachs no Brasil, são presenças confirmadas na programação do Vitória Summit, que acontece na próxima sexta-feira (4), terceiro dia do evento promovido pela Rede Gazeta. Elas vão participar do painel "Papo de CEO", que conta ainda com a mediação do professor e escritor da área de negócios, Carlos Júlio.

Luiza, que assumiu o comando do "Magalu" em 1991, é responsável pela informatização da rede de estabelecimentos e, com isso, o lançamento da 1ª loja virtual do Brasil. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a companhia vem crescendo e o e-commerce é cada vez mais relevante para o grupo. Luiza viu seu patrimônio avançar 181% no último ano e ganhou 16 posições no ranking de bilionários, tornando-se a mulher mais rica do Brasil, segundo ranking da revista Forbes.