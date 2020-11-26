"Fim de Expediente" da "CBN" desce a serra e tem novo endereço no ES

O jornalista Rodrigo Bocardi, que estreou seu novo programa na CBN, "Ponto Final", há duas semanas, também desembarca em Vitória no dia 4. Ele vai apresentar o programa ao vivo de Vitória, a partir das 17h. Na sequência, Bocardi continua na programação para falar sobre política, economia, cultura, esportes e comportamento com o trio do "Fim de Expediente", como convidado especial.