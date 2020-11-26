"Fim de Expediente" da "CBN" desce a serra e tem novo endereço no ES

A tradicional edição anual do programa "Fim de Expediente", da Rádio CBN, com apresentação do ator Dan Stulbach, o escritor José Godoy e o economista Teco Medina, que acontece aqui no Espírito Santo chega este ano com novidades. Desta vez vo programa será transmitido de Vitória, e não de Pedra Azul, como nos anos anteriores. A transmissão será feita do Hotel Senac Ilha do Boi no próximo dia 4, sexta-feira, às 18h30, como parte da programação do Vitória Summit 2020, evento promovido pela Rede Gazeta e que vai reunir empresários e políticos capixabas para debater o futuro do Estado no pós-pandemia. Na plateia, presencialmente, haverá um número seleto de convidados, respeitando protocolos rígidos de segurança sanitária por causa da Covid-19. Dan e Godoy vão participar de forma online e Teco Medina estará presencialmente, junto do convidado especial do programa: o jornalista Rodrigo Bocardi.
Recém-chegado à CBN, Bocardi vem aí
O jornalista Rodrigo Bocardi, que estreou seu novo programa na CBN, "Ponto Final", há duas semanas, também desembarca em Vitória no dia 4. Ele vai apresentar o programa ao vivo de Vitória, a partir das 17h. Na sequência, Bocardi continua na programação para falar sobre política, economia, cultura, esportes e comportamento com o trio do "Fim de Expediente", como convidado especial.