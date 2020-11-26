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Renata Rasseli

"Fim de Expediente" da "CBN" desce a serra e tem novo endereço no ES

O programa será apresentado no próximo dia 4,  como parte da programação do Vitória Summit 2020, na Ilha do Boi. O convidado  é o jornalista Rodrigo Bocardi

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

26 nov 2020 às 09:00
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

O jornalista Rodrigo Bocardi
O jornalista Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigobocardi
A tradicional edição anual do programa "Fim de Expediente", da Rádio CBN,  com apresentação do ator Dan Stulbach, o escritor José Godoy e o economista Teco Medina,  que acontece aqui no Espírito Santo chega este ano com novidades. Desta vez vo programa será transmitido de Vitória, e não de Pedra Azul, como nos anos anteriores. A transmissão será feita do Hotel Senac Ilha do Boi no próximo dia 4, sexta-feira, às 18h30, como parte da programação do Vitória Summit 2020, evento promovido pela Rede Gazeta e que vai reunir empresários e políticos capixabas para debater o futuro do Estado no pós-pandemia. Na plateia, presencialmente, haverá um número seleto de convidados, respeitando protocolos rígidos de segurança sanitária por causa da Covid-19. Dan e Godoy vão participar de forma online e Teco Medina estará presencialmente, junto do convidado especial do programa: o jornalista Rodrigo Bocardi. 

Recém-chegado à CBN, Bocardi vem aí

O jornalista Rodrigo Bocardi, que estreou seu novo programa na CBN, "Ponto Final", há duas semanas, também desembarca em Vitória no dia 4. Ele vai apresentar o programa ao vivo de Vitória, a partir das 17h. Na sequência, Bocardi continua na programação para falar sobre política, economia, cultura, esportes e comportamento com o trio do "Fim de Expediente", como convidado especial.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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