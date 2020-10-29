Rádio CBN contrata Rodrigo Bocardi e lança novo programa

Apresentador da TV Globo, Rodrigo Bocardi teve sua contratação anunciada pela rádio CBN nesta quinta-feira (29). Em comunicado, o jornalista ressalta que vai continuar apresentando o Bom Dia São Paulo e o Bom Dia Brasil.
Ele apresentará o Ponto Final CBN, a partir do próximo dia 9 de novembro, tendo Carolina Morand como colega de bancada.
Na noite de quarta-feira (28), Rodrigo Bocardi deixou os fãs curiosos ao publicar uma foto no Instagram com a legenda: "Fazendo pose para o anúncio de um grande desafio! Conto com vocês!".
Entre as possibilidades discutidas por seus seguidores, muitos cogitaram sua ida à CNN Brasil, canal pago de notícias que, neste mês, contratou Márcio Gomes e Gloria Vanique, seus colegas de TV Globo. Porém, tratava-se da rádio CBN, que faz parte do Grupo Globo.