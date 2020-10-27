Milton Nascimento agradece homenagem de cantores em seu aniversário

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Muito obrigado a todos os amigos que me mandaram mensagens para desejar um feliz aniversário! Estou muito feliz com tanto carinho! Os vencedores da promoção dos kits foram: @pdroterra @_orizun @isabelafortuna @robertobayh @mah_paulla9 @dribartole @estheralmd @mchgeotruffa @claudia.mundy @mahmonnaro Vamos enviar as orientações para envio por direct, fiquem atentos!