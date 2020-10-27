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Bituca

Milton Nascimento agradece homenagem de cantores em seu aniversário

Nomes como Djavan, Gilberto Gil e Fafá de Belém deram os parabéns ao cantor, que completa 78 anos de idade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 09:28

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 09:28

O cantor Milton Nascimento
O cantor Milton Nascimento Crédito: Instagram/@miltonbitucanascimento
O cantor Milton Nascimento comemora seu aniversário de 78 anos nesta segunda-feira, 26. Nas redes sociais, ele recebeu os parabéns de diversos artistas e também agradeceu o carinho recebido. "Eu amo todo mundo, beijo", disse o cantor em vídeo publicado no Instagram.
"Bituca [seu apelido] é um dos maiores artistas da nossa música, dono de uma obra poética lindíssima! Que alegria é comemorar mais um de seus aniversários! Saúde e muitos anos de vida", escreveu o cantor Djavan.
Gilberto Gil postou uma foto usando uma camiseta com foto antiga do amigo: "Eu tenho no Milton Nascimento uma das minhas referências de excepcional, excelência, grandeza, beleza única. Além de um parceiro brilhante, Milton é meu ídolo. Eu visto a camisa de Bituca!"
Em seu Instagram, a equipe de Nascimento fez uma postagem em sua homenagem: "Milton tem a capacidade de alimentar a nossa esperança através da música e do carinho gigantesco com todos os amigos que estão à sua volta".
"Muita luz, amor, saúde e música", escreveu Fafá de Belém nos comentários. "Meu mestre, feliz aniversário", comentou João Bosco. O ator Alexandre Nero deixou o recado: "Felicidades e muita saúde para estar colorindo esse mundo ainda mais e mais".
"Feliz aniversário, meu querido e amado amigo!", desejou a cantora Gal Costa.
Outros cantores também publicaram homenagens a Milton Nascimento por conta de seu aniversário. Confira algumas das postagens abaixo:
Ver essa foto no Instagram

Parabe?ns, Bituca. Todos os dias da sua vida devem ser celebrados. ??

Uma publicação compartilhada por Joa?o Bosco (@joaoboscoreal) em

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