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Após ganhar cavalo de aniversário, Graciele Lacerda posa com a mãe

Noiva de Zezé Di Camargo, a jornalista capixaba postou foto rara em que surge ao lado da mãe e semelhança impressionou os fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 08:07

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 08:07

A empresária e jornalista Graciele Lacerda e a mãe, Maria das Graças Lacerda
A empresária e jornalista Graciele Lacerda e a mãe, Maria das Graças Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda decidiu surgir em um clique para lá de raro nesta terça (6) ao lado da mãe nas redes sociais. 
Noiva de Zezé Di Camargo, a jornalista já havia causado na web ao ganhar um cavalo do amado de presente de aniversário e, agora, o que chamou a atenção dos fãs foi a semelhança da bonita com a mãe. 

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Ao lado de Maria das Graças Lacerda, as duas apareceram de chapéus para se protegerem do sol e sorriram para a câmera em um momento íntimo. "Que delícia de dia com elas! Mamis e afilhada!", escreveu Graciele na postagem. Em outro clique, da mesma publicação, a empresária aparece com a pequena Maitê - sua afilhada. 
Ver essa foto no Instagram

Que delicia de dia com elas!! Mamis e afilhada!! @gracinhalo @maite_rodrigues_goulart

Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial) em

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