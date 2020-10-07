Após ganhar cavalo de aniversário, Graciele Lacerda posa com a mãe

Graciele Lacerda decidiu surgir em um clique para lá de raro nesta terça (6) ao lado da mãe nas redes sociais.
Noiva de Zezé Di Camargo, a jornalista já havia causado na web ao ganhar um cavalo do amado de presente de aniversário e, agora, o que chamou a atenção dos fãs foi a semelhança da bonita com a mãe.
Ao lado de Maria das Graças Lacerda, as duas apareceram de chapéus para se protegerem do sol e sorriram para a câmera em um momento íntimo. "Que delícia de dia com elas! Mamis e afilhada!", escreveu Graciele na postagem. Em outro clique, da mesma publicação, a empresária aparece com a pequena Maitê - sua afilhada.