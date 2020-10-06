Emílio Surita: 'Vitória é 10 vezes melhor que o Rio de Janeiro'

Emílio Surita começou o programa que comanda no último dia 1º de outubro elogiando Vitória. O comunicador de 59 anos disse que a capital do Espírito Santo é um dos lugares mais lindos do mundo e chegou a comparar a Ilha ao Rio de Janeiro: "Vitória é 10 vezes melhor que o Rio de Janeiro".
E continuou: "Praias lindas, bons restaurantes, lá tem a moqueca capixaba... Lugar maravilhoso. Aliás, um bom turismo para você fazer. Pouca gente faz, pouca gente conhece".
Pouco tempo depois, com os colegas que apresentam o Pânico ao seu lado, Emílio reiterou: "Você acha o Rio de Janeiro o máximo porque não conhece Vitória. Mulheres maravilhosas. Guarapari, também. Já estivemos lá várias vezes. Guarapari tem as areias monazíticas... Lugar lindo".