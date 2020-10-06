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Emílio Surita: 'Vitória é 10 vezes melhor que o Rio de Janeiro'

Apresentador do Pânico, em programa de rádio, também revelou que a capital do Espírito Santo é um dos lugares mais lindos do mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 09:03

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 09:03

O apresentador Emílio Surita
O apresentador Emílio Surita Crédito: Reprodução/YouTube Pânico Jovem Pan
Emílio Surita começou o programa que comanda no último dia 1º de outubro elogiando Vitória. O comunicador de 59 anos disse que a capital do Espírito Santo é um dos lugares mais lindos do mundo e chegou a comparar a Ilha ao Rio de Janeiro: "Vitória é 10 vezes melhor que o Rio de Janeiro".
E continuou: "Praias lindas, bons restaurantes, lá tem a moqueca capixaba... Lugar maravilhoso. Aliás, um bom turismo para você fazer. Pouca gente faz, pouca gente conhece".

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Pouco tempo depois, com os colegas que apresentam o Pânico ao seu lado, Emílio reiterou: "Você acha o Rio de Janeiro o máximo porque não conhece Vitória. Mulheres maravilhosas. Guarapari, também. Já estivemos lá várias vezes. Guarapari tem as areias monazíticas... Lugar lindo".

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