Ex-BBB Gizelly diz que reutilizou silicone em cirurgia nos seios

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Looks po?s operato?rios: esse e? o look 1. Durante essa semana vou postar os looks que estou usando no meu po?s operato?rio. Por conta do sutia? operato?rio na?o da? pra usar qlq look. Montei uns looks conforta?veis, frescos e estilosinhos pra galera que ta? vivendo (ou vai viver) o po?s operato?rio. Espero que gostem ?? @tiagomarcarin ? @gabylmendes