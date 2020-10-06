Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retirada de nódulos

Ex-BBB Gizelly diz que reutilizou silicone em cirurgia nos seios

Capixaba do 'BBB 20' está compartilhando pós-cirurgia pelo Instagram e desta vez falou sobre a recuperação e dor ao reutilizar prótese de silicone
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 08:37

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 08:37

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho em pose sensual
A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
Gizelly Bicalho falou sobre sua recente cirurgia nas mamas em seu perfil do Instagram. O procedimento feito foi para retirada de nódulos e, segundo a advogada de Vitória, ela não teve problemas de adaptação e não sente nenhuma dor porque reutilizou suas próteses de silicone
"Relatos de uma operada: Para quem não sabe, por conta do procedimento que fiz preciso dormir alguns meses com a barriga para cima. Eu fiz uma mamoplastia. Eu já tinha silicone. Aí, vocês me perguntam: 'Gizelly, por que você fica andando, mexendo os braços?'. Eu tenho que andar, para movimentar o corpo. Eu mexo os braços e não sinto dor porque meu silicone é o mesmo. Eu reutilizei, já estava dentro de uma cápsula de corpo humano. O médico só deu uns pontinhos para cima", contou. 

Veja Também

Marcelo Serrado emagrece para viver dublê em novela na Globo

40 anos! Graciele Lacerda ganha cavalo de presente de Zezé Di Camargo

Triplex milionário de capixaba usado pela Globo no RJ continua à venda

E continuou, explicando que um dia chegou a dormir de lado: "Comecei a noite de frente, acordei agora assustada com o ombro doendo. Tudo amassado aqui, que virei de lado. Já mandei mensagem para o meu médico. Não senti dor, mas me preocupei". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados