Ex-BBB Gizelly diz que reutilizou silicone em cirurgia nos seios

Gizelly Bicalho falou sobre sua recente cirurgia nas mamas em seu perfil do Instagram. O procedimento feito foi para retirada de nódulos e, segundo a advogada de Vitória, ela não teve problemas de adaptação e não sente nenhuma dor porque reutilizou suas próteses de silicone.
"Relatos de uma operada: Para quem não sabe, por conta do procedimento que fiz preciso dormir alguns meses com a barriga para cima. Eu fiz uma mamoplastia. Eu já tinha silicone. Aí, vocês me perguntam: 'Gizelly, por que você fica andando, mexendo os braços?'. Eu tenho que andar, para movimentar o corpo. Eu mexo os braços e não sinto dor porque meu silicone é o mesmo. Eu reutilizei, já estava dentro de uma cápsula de corpo humano. O médico só deu uns pontinhos para cima", contou.
E continuou, explicando que um dia chegou a dormir de lado: "Comecei a noite de frente, acordei agora assustada com o ombro doendo. Tudo amassado aqui, que virei de lado. Já mandei mensagem para o meu médico. Não senti dor, mas me preocupei".