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Ex-BBB capixaba, Gizelly Bicalho descobre nódulos nos seios: 'Dor'

Advogada de Vitória se submeteu a novos exames médicos e vai seguir tratamento. No Instagram, lembrou que na adolescência passou por situação parecida

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 09:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 09:04
A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho
A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho Crédito: Almir Vargas
Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", contou para os fãs no Instagram que enfrentou dias difíceis depois que descobriu novos nódulos nos seios na última semana. A advogada de Vitória afirmou que já fez intervenções cirúrgicas durante a adolescência pela mesma situação. 
"Há mais ou menos duas semanas eu procurei o meu cirurgião plástico, porque eu estava sentindo muita queimação na região do peito e dor. Eu já estava sentindo há algum tempo e estava enrolando pra ir", falou, em vídeos postados nas redes sociais. 
E continuou: "Com 13, 14 anos, eu tive o meu primeiro nódulo. Eu já tirei duas vezes, operei com 16 anos, depois apareceu de novo, só que dessa vez eu senti diferente, porque queimava e doía, aí eu fui nele pra ver se era alguma coisa do silicone". 
A ex-BBB explicou que não seguiu as orientações médicas para fazer consultas e exames anuais para prevenir possíveis tumores. E, agora, após passar por quatro exames, médicos constataram a presença de quatro nódulos. "Durante o procedimento do ultrassom ela constatou que eu tinha 3 nódulos em um peito, que já eram na mesma característica que os passados. Mas tinha um do lado direito, onde queimava e doía, que ela preferiu levar pra mamografia. Ela fez e falou que eu precisava fazer uma biópsia. Nesse momento em que ela falou que eu tinha uma lesão do lado direito eu já entrei em pânico, saí e comecei a chorar", alertou. 

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No entanto, Gizelly tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde e contou que irá retirar os nódulos em breve: "Na última segunda-feira a gente fez o exame pra tirar um pedaço desse nódulo e o resultado sairia até hoje, mas sábado à tarde entrei no site do laboratório e estava lá o exame. Mandei pro meu médico, desesperada, mas graças a Deus é um nódulo mas eu não preciso me preocupar. Mas eu não quero conviver com isso dentro de mim, são quatro nódulos, o que dói tem 3,5 cm, e eu falei pra ele: Eu quero tirar. Nos próximos dias eu já vou fazer os exames, risco cirúrgico, exame de sangue, porque eu vou tirar". 

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