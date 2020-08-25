Ex-BBB capixaba, Gizelly Bicalho descobre nódulos nos seios: 'Dor'

A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho Crédito: Almir Vargas

Gizelly Bicalho , a capixaba do " BBB 20 ", contou para os fãs no Instagram que enfrentou dias difíceis depois que descobriu novos nódulos nos seios na última semana. A advogada de Vitória afirmou que já fez intervenções cirúrgicas durante a adolescência pela mesma situação.

"Há mais ou menos duas semanas eu procurei o meu cirurgião plástico, porque eu estava sentindo muita queimação na região do peito e dor. Eu já estava sentindo há algum tempo e estava enrolando pra ir", falou, em vídeos postados nas redes sociais.

E continuou: "Com 13, 14 anos, eu tive o meu primeiro nódulo. Eu já tirei duas vezes, operei com 16 anos, depois apareceu de novo, só que dessa vez eu senti diferente, porque queimava e doía, aí eu fui nele pra ver se era alguma coisa do silicone".

A ex-BBB explicou que não seguiu as orientações médicas para fazer consultas e exames anuais para prevenir possíveis tumores. E, agora, após passar por quatro exames, médicos constataram a presença de quatro nódulos. "Durante o procedimento do ultrassom ela constatou que eu tinha 3 nódulos em um peito, que já eram na mesma característica que os passados. Mas tinha um do lado direito, onde queimava e doía, que ela preferiu levar pra mamografia. Ela fez e falou que eu precisava fazer uma biópsia. Nesse momento em que ela falou que eu tinha uma lesão do lado direito eu já entrei em pânico, saí e comecei a chorar", alertou.