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Flávia Pavanelli compra chapinha sem fio de R$ 3 mil e se arrepende

Modelo e influencer adquiriu o produto da Dyson no Aeroporto de Londres, mas ao testar a chapinha sem fio no Brasil acabou se arrependendo do investimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 08:53

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 08:53

A modelo Flávia Pavanelli
A modelo Flávia Pavanelli Crédito: Reprodução/Instagram @flaviapavanelli
Flávia Pavanelli mostrou aos seguidores algumas das compras que fez em recente viagem para a Turquia. Entre os itens da trip, estava uma chapinha sem fio que ela adquiriu no Aeroporto de Londres, na Inglaterra. 
O aparelho é da marca Dyson, famosa por ter, também, um secador diferentão que faz sucesso entre blogueiros e influencers. No site oficial, a chapinha que a modelo brasileira comprou pode ser adquirida por 399 libras, o que equivale a praticamente R$ 3 mil. 
Ao usar o produto pela primeira vez em seus stories do Instagram, Flávia contou que pensou que o item seria mais prático por não ter fio, mas acabou não gostando do resultado que ele deixou nas madeixas. 

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"Eu sou sincera e raramente falo mal de alguma coisa aqui, mas acho que não curti não. É boa sim pela praticidade, se um dia tiver que fazer no carro, ok, mas já está na metade da bateria e eu estou fazendo com a maior preguiça do mundo, acho que uma bateria não duraria meu cabelo inteiro. Não gostei desse barulho que ela faz, parece que está quebrando o cabelo. Não curti não. Não valeu o investimento", disse ela, em uma série de stories. 
Flávia Pavanelli compra chapinha da Dyson de R$ 3 mil e se arrepende:
Flávia Pavanelli compra chapinha da Dyson de R$ 3 mil e se arrepende: "Não valeu" Crédito: Reprodução/Instagram @flaviapavanelli

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