Flávia Pavanelli compra chapinha sem fio de R$ 3 mil e se arrepende

O aparelho é da marca Dyson, famosa por ter, também, um secador diferentão que faz sucesso entre blogueiros e influencers. No site oficial, a chapinha que a modelo brasileira comprou pode ser adquirida por 399 libras, o que equivale a praticamente R$ 3 mil.

Ao usar o produto pela primeira vez em seus stories do Instagram, Flávia contou que pensou que o item seria mais prático por não ter fio, mas acabou não gostando do resultado que ele deixou nas madeixas.

"Eu sou sincera e raramente falo mal de alguma coisa aqui, mas acho que não curti não. É boa sim pela praticidade, se um dia tiver que fazer no carro, ok, mas já está na metade da bateria e eu estou fazendo com a maior preguiça do mundo, acho que uma bateria não duraria meu cabelo inteiro. Não gostei desse barulho que ela faz, parece que está quebrando o cabelo. Não curti não. Não valeu o investimento", disse ela, em uma série de stories.