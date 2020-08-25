'Saí com menos 2 kg', diz Xuxa sobre primeira vez com Ayrton Senna

A ex-paquita Andrea Veiga, 51, publicou em seu Instagram, neste fim de semana, uma foto antiga com Xuxa Meneghel, 57, que fez a apresentadora relembrar o início de seu romance com o piloto Ayrton Senna.
"Nossa, foi o primeiro dia em que eu fiquei com o Beco. Caramba, saí do quarto com menos 2kg (risos). Putz, me dá essa foto", comentou a apresentadora na publicação. "Beco" é o apelido de Senna dado pela própria família.
Os fãs de Xuxa brincaram com a resposta da apresentadora. "Amo a sua sinceridade", escreveu um. "Ar condicionado no 15 e a gente suando!", disse outro.
Em entrevista recente para Joana Di Carso, no Youtube, Veiga disse que ficou 15 anos sem falar com Xuxa. O rompimento aconteceu quando a Rainha dos Baixinhos encerrou sua parceria com Marlene Mattos, 70, de quem era empresária. A amizade só foi retomada porque a ex-assistente de palco procurou a Rainha dos Baixinhos.