Sincerona!

'Saí com menos 2 kg', diz Xuxa sobre primeira vez com Ayrton Senna

Em foto antiga compartilhada no Instagram de uma ex-paquita, a Rainha dos Baixinhos decidiu abrir o jogo sobre dia do clique
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 08:20

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 08:20

A apresentadora Xuxa Meneghel
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel
A ex-paquita Andrea Veiga, 51, publicou em seu Instagram, neste fim de semana, uma foto antiga com Xuxa Meneghel, 57, que fez a apresentadora relembrar o início de seu romance com o piloto Ayrton Senna.
"Nossa, foi o primeiro dia em que eu fiquei com o Beco. Caramba, saí do quarto com menos 2kg (risos). Putz, me dá essa foto", comentou a apresentadora na publicação. "Beco" é o apelido de Senna dado pela própria família.
Os fãs de Xuxa brincaram com a resposta da apresentadora. "Amo a sua sinceridade", escreveu um. "Ar condicionado no 15 e a gente suando!", disse outro.

Em entrevista recente para Joana Di Carso, no Youtube, Veiga disse que ficou 15 anos sem falar com Xuxa. O rompimento aconteceu quando a Rainha dos Baixinhos encerrou sua parceria com Marlene Mattos, 70, de quem era empresária. A amizade só foi retomada porque a ex-assistente de palco procurou a Rainha dos Baixinhos.

