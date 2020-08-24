Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eita!

Filho de Mayra Cardi detona Arthur Aguiar: 'Não faz o bem'

Lucas Cardi respondeu fãs pelo Instagram ao ser questionado sobre o que acha de uma possível reconciliação da influencer com o ex-padrasto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 08:57

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 08:57

A influencer Mayra Cardi e o filho mais velho, Lucas Cardi
A influencer Mayra Cardi e o filho mais velho, Lucas Cardi Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi
Mayra Cardi e Arthur Aguiar estão de novo sob a luz dos holofotes da web. O ex-casal, que já protagonizou dezenas de polêmicas nas redes sociais, recentemente voltou a ser envolvido em situações para lá de delicadas. 
Neste domingo (23), o filho mais velho da musa do Instagram, Lucas Cardi, respondeu uma série de perguntas em seu perfil da rede social de fotos. Ao ser questionado sobre a relação com o ex-padrasto, o jovem disse desaprovar uma reconciliação da mãe com o bonitão

Veja Também

Roberto Carlos adia cruzeiro e marca show dos namorados em 2021

Monique Evans diz que engordou 8 kg na quarentena: "Correr atrás"

Anitta é flagrada em passeio de barco na Itália com bolsa de R$ 10 mil

"Eu não gostaria de ter ele na minha vida como namorado da minha mãe novamente. Ela é uma pessoa muito boa e acho ele não faz bem pra ela. Ela não merece isso. Porém, ele vai sempre estar na minha vida como o pai da minha irmã. Não quero ele como namorado da minha mãe. Não deu certo da primeira vez e não faz bem para ela", escreveu. 
A influencer Mayra Cardi e o filho mais velho, Lucas Cardi
A influencer Mayra Cardi e o filho mais velho, Lucas Cardi Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados