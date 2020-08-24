Filho de Mayra Cardi detona Arthur Aguiar: 'Não faz o bem'

Mayra Cardi e Arthur Aguiar estão de novo sob a luz dos holofotes da web. O ex-casal, que já protagonizou dezenas de polêmicas nas redes sociais, recentemente voltou a ser envolvido em situações para lá de delicadas.
Neste domingo (23), o filho mais velho da musa do Instagram, Lucas Cardi, respondeu uma série de perguntas em seu perfil da rede social de fotos. Ao ser questionado sobre a relação com o ex-padrasto, o jovem disse desaprovar uma reconciliação da mãe com o bonitão.
"Eu não gostaria de ter ele na minha vida como namorado da minha mãe novamente. Ela é uma pessoa muito boa e acho ele não faz bem pra ela. Ela não merece isso. Porém, ele vai sempre estar na minha vida como o pai da minha irmã. Não quero ele como namorado da minha mãe. Não deu certo da primeira vez e não faz bem para ela", escreveu.