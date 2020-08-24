Anitta é flagrada em passeio de barco na Itália com bolsa de R$ 10 mil

Anitta, agora, está em Portofino, na Itália. Lá, foi clicada no fim de semana passeando de barco com amigos. Durante o meeting, a cantora de 27 anos surgiu com um biquíni de animal print combinando com a bolsa usada para a saída.
O acessório de grife Dolce & Gabbana está à venda no site da grife por 1,3 mil libras, algo em torno de R$ 10 mil na cotação desta segunda (24), segundo informações da Quem.
A funkeira tem aproveitado e esbanjado os dias na Itália. Recentemente, chegou a se hospedar em um palácio de Positano em que as diárias podem ultrapassar os R$ 30 mil com serviços superexclusivos.