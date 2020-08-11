Anitta se hospeda em palácio de luxo da Itália; veja fotos

O local é de total luxo e é alugado em sua totalidade. Ou seja, apenas Anitta e as convidadas estão hospedadas no palácio, segundo informações da publicação. Entre os serviços que fazem parte do alojamento, está um chef à disposição por oito horas por dia, um spa com piscina aquecida, banho turco e sauna, sala de massagem, sala de relaxamento e tudo isso embalado em arquitetura do estilo barroco.