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Diárias de até R$ 19 mil

Anitta se hospeda em palácio de luxo da Itália; veja fotos

Cantora está com Laryssa Bottino e Ariadna Arantes em palácio exclusivo de Positano, na Itália, que tem estrutura de luxo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 08:44

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 08:44

O Palazzo Santa Croce, palácio que pode ser alugado por turistas em Positano, na Itália, e já abrigou Anitta
O Palazzo Santa Croce, palácio que pode ser alugado por turistas em Positano, na Itália, e já abrigou Anitta Crédito: Reprodução/Site Palazzo Santa Croce
Anitta está curtindo uns dias de relax dignos de rainha em Positano, na Itália. A cantora, Laryssa Bottino e Ariadna Arantes estão hospedadas no Palazzo Santa Croce, um verdadeiro palácio em que as diárias oscilam entre R$ 14 mil e R$ 19 mil, segundo cotação da revista Quem desta terça (11). 
O local é de total luxo e é alugado em sua totalidade. Ou seja, apenas Anitta e as convidadas estão hospedadas no palácio, segundo informações da publicação. Entre os serviços que fazem parte do alojamento, está um chef à disposição por oito horas por dia, um spa com piscina aquecida, banho turco e sauna, sala de massagem, sala de relaxamento e tudo isso embalado em arquitetura do estilo barroco. 
A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

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Só é possível fazer reservas de no mínimo uma semana entre junho e setembro e de no mínimo quatro dias no restante do ano. 
O Palazzo Santa Croce, palácio que pode ser alugado por turistas em Positano, na Itália, e já abrigou Anitta
O Palazzo Santa Croce, palácio que pode ser alugado por turistas em Positano, na Itália, e já abrigou Anitta Crédito: Reprodução/Site Palazzo Santa Croce
O Palazzo Santa Croce, palácio que pode ser alugado por turistas em Positano, na Itália, e já abrigou Anitta
O Palazzo Santa Croce, palácio que pode ser alugado por turistas em Positano, na Itália, e já abrigou Anitta Crédito: Reprodução/Site Palazzo Santa Croce
O Palazzo Santa Croce, palácio que pode ser alugado por turistas em Positano, na Itália, e já abrigou Anitta
O Palazzo Santa Croce, palácio que pode ser alugado por turistas em Positano, na Itália, e já abrigou Anitta Crédito: Reprodução/Site Palazzo Santa Croce

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