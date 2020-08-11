Anitta se hospeda em palácio de luxo da Itália; veja fotos

Anitta está curtindo uns dias de relax dignos de rainha em Positano, na Itália. A cantora, Laryssa Bottino e Ariadna Arantes estão hospedadas no Palazzo Santa Croce, um verdadeiro palácio em que as diárias oscilam entre R$ 14 mil e R$ 19 mil, segundo cotação da revista Quem desta terça (11).
O local é de total luxo e é alugado em sua totalidade. Ou seja, apenas Anitta e as convidadas estão hospedadas no palácio, segundo informações da publicação. Entre os serviços que fazem parte do alojamento, está um chef à disposição por oito horas por dia, um spa com piscina aquecida, banho turco e sauna, sala de massagem, sala de relaxamento e tudo isso embalado em arquitetura do estilo barroco.
Só é possível fazer reservas de no mínimo uma semana entre junho e setembro e de no mínimo quatro dias no restante do ano.