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Família cresceu!

Ex-BBB Hadson Nery celebra nascimento do terceiro filho: 'Mikael'

Ex-jogador de futebol compartilhou fotos do novo integrante da família no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 08:23

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 08:23

O ex-BBB e ex-jogador de futebol Hadson Nery
O ex-BBB e ex-jogador de futebol Hadson Nery Crédito: Reprodução/Instagram @hadsonnery_oficial
Participante do "BBB 20", Hadson Nery foi às redes sociais para dar uma boa notícia aos fãs. Nesta segunda (10), o ex-jogador de futebol anunciou a chegada de seu terceiro filho, Mikael, fruto de seu relacionamento com Elizabeth Fagundes. 
"Se foi de sua vontade meu Deus é benção. Gratidão, gratidão e gratidão. Meu Mikael chegou. Feliz demais... Eu te amo Jesus", disse o ex-brother. 

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Além de Mikael, Hadson também é pai de Lohan, de 14 anos, e Oliver, de 10 anos. Os dois são frutos do primeiro casamento do ex-BBB. 

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