Ex-BBB Hadson Nery celebra nascimento do terceiro filho: 'Mikael'

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Se foi de sua vontade meu Deus é benção ?? GRATIDÃO, GRATIDÃO E GRATIDÃO ?? meu MIKAEL CHEGOUUUUU FELIZ DEMAIS...eu te amo JESUS?? . . . #deuséfiel #sóelesabeminhahora #grandãosemmedo #vibepositivasempre #hadsonnery #hadballabig20 #foguetenãodaré? #03mikaelchegou?? #foifuiii????