Ex-BBB Hadson Nery celebra nascimento do terceiro filho: 'Mikael'

Participante do "BBB 20", Hadson Nery foi às redes sociais para dar uma boa notícia aos fãs. Nesta segunda (10), o ex-jogador de futebol anunciou a chegada de seu terceiro filho, Mikael, fruto de seu relacionamento com Elizabeth Fagundes.
"Se foi de sua vontade meu Deus é benção. Gratidão, gratidão e gratidão. Meu Mikael chegou. Feliz demais... Eu te amo Jesus", disse o ex-brother.
Além de Mikael, Hadson também é pai de Lohan, de 14 anos, e Oliver, de 10 anos. Os dois são frutos do primeiro casamento do ex-BBB.