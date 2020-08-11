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Deputados do PSL criticam Anitta e Jair Bolsonaro curte comentários

Deputado federal criticou a cantora, dizendo que 'depois de levantar as bandeiras do 'fique em casa' e 'use máscara', a funkeira Anitta foi rebolar na Itália'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 08:13

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 08:13

A cantora Anitta em show na Itália
A cantora Anitta em show na Itália Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
O deputado federal (PSL-SP) e filho do presidente Jair BolsonaroEduardo Bolsonaro, usou seu perfil no Twitter nesta segunda-feira (10) para comparar indiretamente um show que Anitta fez na Itália nos últimos dias à festa que Gabriela Pugliesi promoveu durante a quarentena.
"Nesta pandemia teve blogueira atacada ao fazer festa em casa, perdendo patrocínio e saindo das redes. Mas nada disseram sobre cantora que fez show e causou aglomeração -ambas são de esquerda. A esquerda mente que dá exemplo, mas não consegue, sua hipocrisia sempre vence", escreveu ele, sem citar o nome da cantora ou da influenciadora.
Jair Bolsonaro chegou a curtir dois tuítes de internautas que mostram fotos do show de Anitta, criticando-a. "Sorria... Estão te fazendo de trouxa", diz um. "Quarentena e desemprego para você, viagem e aglomeração para mim", diz o outro.
Na mesma rede social, a deputada federal Major Fabiana (PSL-RJ) escreveu: "Anitta diz que combate privilégios, mas se ela tem o privilégio de ganhar dinheiro fora do país, fazer o que né?"
O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) também criticou a cantora, dizendo que "depois de levantar as bandeiras do 'fique em casa' e 'use máscara', a funkeira Anitta foi rebolar na Itália".

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Ainda, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) publicou um vídeo do show de Anitta na Itália em seu Instagram, chamando a cantora de hipócrita e a questionando: "E aquele negócio de ficar em casa?"

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