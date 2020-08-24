Faustão volta ao estúdio da Globo sem plateia e bailarinas usam máscara

Faustão volta aos Estúdios Globo sem plateia e bailarinas usam máscara Crédito: TV Globo/Reprodução

Sem público, o apresentador interagiu com uma plateia virtual. "Que saudades de vocês...Mas enquanto essa pandemia durar, não será possível receber vocês aqui. Vocês fazem muita falta!", chegou a lamentar Faustão durante este domingo (23).

Além da ausência de aglomeração, Faustão também teve suas famosas bailarinas mudarem de look: agora, elas dançam com máscaras de proteção facial.