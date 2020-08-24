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Faustão volta ao estúdio da Globo sem plateia e bailarinas usam máscara

Apresentador do Domingão do Faustão recebeu Zé Neto e Cristiano como convidados neste domingo (23) em que voltou a ser inédito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 08:12

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 08:12

Faustão volta aos Estúdios Globo sem plateia e bailarinas usam máscara
Faustão volta aos Estúdios Globo sem plateia e bailarinas usam máscara Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois de uma série de reprises dos melhores momentos, o Domingão do Faustão voltou a ser inédito e aos Estúdios Globo neste último fim de semana. Faustão, o apresentador da atração dominical, surgiu novamente no palco, no entanto, o programa sofreu algumas alterações em meio à pandemia da Covid-19
Sem público, o apresentador interagiu com uma plateia virtual. "Que saudades de vocês...Mas enquanto essa pandemia durar, não será possível receber vocês aqui. Vocês fazem muita falta!", chegou a lamentar Faustão durante este domingo (23). 
Além da ausência de aglomeração, Faustão também teve suas famosas bailarinas mudarem de look: agora, elas dançam com máscaras de proteção facial. 

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Neste domingo (23), os convidados de Faustão foram os sertanejos Zé Neto e Cristiano, que além de cantarem no palco também participaram do Arquivo Confidencial. 

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