Luciana Gimenez se muda com filhos: 'Tomei as rédeas da vida'

Luciana Gimenez está de casa nova! Com os filhos Lucas Jagger, de 21 anos, e Lorenzo, de 9 anos, a apresentadora se mudou para uma cobertura em São Paulo - e será vizinha do ex, o empresário Marcelo de Carvalho, com quem dividia teto até julho deste ano.
Mesmo assim, em entrevista à revista Quem, Luciana alegou que apenas encontrou o novo imóvel e se encantou com ele. Além disso, considera o condomínio seguro o bastante e já está acostumada a viver com ele. "Estou descobrindo o que eu realmente quero, o que gosto, o que não gosto", comentou.
"Reparei que não gosto de muita gente na minha casa. Você pode lavar sua louça, fazer sua cama. Não tenho nem lava-louças porque gosto de lavar e secar na hora. Apago as luzes para não gastar, porque qualquer desperdício é errado. E eu sou a louca da reciclagem. Quando você monta sua casa, você consegue reparar mais nos cuidados. Não que antes não fosse minha casa, mas era diferente. Agora sou eu mesma!", brincou, durante o bate-papo com Quem.
"Eu não me acho (bonita). Eu acho o máximo quem se acha, que tem essa autoestima, que é empoderada. Essa pessoa não sou eu"
Namorando há cerca de 6 meses com o empresário Eduardo Buffara, que conheceu no réveillon de Trancoso, na Bahia, ela diz que o novo relacionamento a está ajudando a ser mais livre. "Teria um filho se estivesse com alguém que quisesse muito e que não tivesse filho algum. Fazer um bom trabalho como mãe é o que me define no momento", indicou ainda sobre uma possível nova gestação.
"Desde que me divorciei (estou mais independente). Tomei as rédeas da minha vida e tive que me fazer de forte"