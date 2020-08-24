Monique Evans diz que engordou 8 kg na quarentena: 'Correr atrás'

Monique Evans revelou nas redes sociais que engordou oito quilos durante a quarentena imposta pela pandemia da Covid-19. Ao jornal Extra, disse que adquiriu os quilos a mais por estar isolada desde março em casa e longe da academia.
"Simplesmente porque eu fiquei dentro de casa, sem empregada, e a gente come mais carboidrato que o normal. Aí me pesei e vi que eu engordei 8 quilos", alertou a modelo de 64 anos.
A mãe de Bárbara Evans confidenciou que estava percebendo que tinha engordado porque sempre andava de camisola e moletom em casa durante o confinamento. E, agora, vai correr atrás do prejuízo, mas sem neura. "Agora vou correr atrás de emagrecer. Vou voltar a malhar, mas sem muita preocupação. Isso é uma bobagem tão grande perto de tudo o que está acontecendo", ponderou.