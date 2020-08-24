Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agora quer emagrecer

Monique Evans diz que engordou 8 kg na quarentena: 'Correr atrás'

Mãe de Bárbara Evans disse que já vai providenciar uma academia para recuperar o prejuízo a partir desta segunda (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 08:46

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 08:46

A modelo Monique Evans
A modelo Monique Evans Crédito: Reprodução/Instagram @moniquevansreal
Monique Evans revelou nas redes sociais que engordou oito quilos durante a quarentena imposta pela pandemia da Covid-19. Ao jornal Extra, disse que adquiriu os quilos a mais por estar isolada desde março em casa e longe da academia. 
"Simplesmente porque eu fiquei dentro de casa, sem empregada, e a gente come mais carboidrato que o normal. Aí me pesei e vi que eu engordei 8 quilos", alertou a modelo de 64 anos. 

Veja Também

Anitta é flagrada em passeio de barco na Itália com bolsa de R$ 10 mil

Luciana Gimenez se muda com filhos: "Tomei as rédeas da vida"

Roberto Carlos adia cruzeiro e marca show dos namorados em 2021

A mãe de Bárbara Evans confidenciou que estava percebendo que tinha engordado porque sempre andava de camisola e moletom em casa durante o confinamento. E, agora, vai correr atrás do prejuízo, mas sem neura. "Agora vou correr atrás de emagrecer. Vou voltar a malhar, mas sem muita preocupação. Isso é uma bobagem tão grande perto de tudo o que está acontecendo", ponderou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados