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Com Covid-19

Cantor Cauan apresenta melhora e deve receber alta da UTI

Segundo informações divulgadas pela família, pai do sertanejo teve discreta piora e mãe segue internada em apartamento de hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 18:52

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 18:52

O cantor sertanejo Cauan, que faz dupla com Cleber, apresentou uma melhora em seu quadro clínico e deve receber alta da UTI ainda nesta segunda-feira, 24. As informações foram divulgadas pela família do artista nesta segunda-feira, que também falou sobre o estado do pai e mãe de Cauan. Todos testaram positivo para o novo coronavírus.
Cauan, da dupla com Cleber, está internado há uma semana devido a covid-19
Cauan, da dupla com Cleber, está internado há uma semana devido a covid-19 Crédito: Instagram/ @cauancec
"Cauan Máximo teve melhora significativa do quadro clínico, com exames apresentando melhora de todos os parâmetros e com previsão de alta da UTI para o apartamento ainda hoje", informou a publicação. O cantor está internado desde o dia 12 de agosto, em Goiânia.
Os pais do sertanejo, João Luiz Máximo e Shirley Máximo, também estão com covid-19 e internados. João teve "uma discreta piora clínica", está internado na UTI em estado grave e está recebendo oxigenioterapia contínua, ou seja, ao longo de todo o dia.

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Já Shirley está internada em um apartamento de hospital e está estável, com "necessidade esporádica de oxigênio e sem alterações importantes do quadro". Ainda na publicação, a família do cantor enviou uma mensagem para os fãs: "agradecemos a todos os fãs, amigos e à imprensa pelo carinho com o Cauan neste momento tão difícil".

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