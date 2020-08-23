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Comemoração

Glória Pires ganha festa-surpresa de aniversário e declaração do marido

Atriz completou 57 anos neste domingo (23) e começou ou dia recebendo mensagem de amor de Orlando Morais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 19:47

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 19:47

Glória Pires com o marido, Orlando Morais
Glória Pires com o marido, Orlando Morais Crédito: Reprodução/Instagram @gpiresoficial
Glória Pires está comemorando 57 anos neste domingo (23) e começou seu dia recebendo uma declaração de amor do marido, Orlando Morais.
No Stories do cantor, ele compartilhou o momento no qual a atriz se emociona ao se deparar com um coração feito de rosas na sala do casal. Após receber beijos e afagos do marido, Orlando diz: "Esse coração é de todos nós".
Depois há uma imagem de Ana Morais abraçando a mãe enquanto o pai narra que ela "comprou uma cesta linda de café da manhã" para Glória. Junto com o namorado a jovem fez um cookie também em formato de coração para a mãe, com direito a cartinha de felicitações. Aos poucos a casa vai ficando cheia: Antônia, Bento, Cleo e outras pessoas se juntam à comemoração.
Glória Pires recebe o carinho da família no dia em que completa 57 anos
Glória Pires recebe o carinho da família no dia em que completa 57 anos Crédito: Reprodução/Instagram @orlandomorais62
Para completar, Orlando publicou um vídeo no qual canta ao lado de Glória "Cruzando Raios", música tema de Nice, personagem que viveu na novela "Anjo Mau" (Globo, 1998). "Amor da minha vida. Amor de todos os meus segundos. Amor eterno...Parabens, parabens, parabens!!!!! Felicidade, saude, amor!!!! Te amo, amo , amo", compartilhou o músico.
Várias celebridades aproveitaram para parabenizar a artista, como Flora Gil e a filha, Cleo, que usou seu Stories para mostrar a comemoração ao lado de Glória. A atriz e Orlando estão casados há 33 anos e juntos são pais de Antônio, Ana e Bento.

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